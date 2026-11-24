Fernando Henrique

Fernando Henrique de Oliveira, o Fernando do Alho, vereador e vice presidente da Câmara Municipal na vizinha São Sebastião da Grama, faz aniversário nesta segunda-feira, dia 23, quando recebe os parabéns da esposa Amanda, dos amigos, familiares e colegas da Câmara Municipal

Débora Martins

A analista comercial Débora Martins, comemora o dom da vida, na sexta-feira, dia 27, quando recebe os parabéns da sua família e amigos e em especial do namorado Gabriel

Casamento de Kelli Cristina Tozatto e Eduardo Teodorio da Paixão

Os noivos Kelli Cristina Tozatto, auxiliar administrativa e o policial militar Eduardo Teodorio da Paixão, oficializaram sua união matrimonial no dia 14 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em cerimônia celebrada pelo padre Paulo. Kelli é filha de Maria Lúcia Dotta Tozatto e Ismael Cláudio Tozatto e Eduardo é filho de Mariana Teodorio da Paixão

Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados no salão de festas Padre Donizete. O cerimonial ficou a cargo da Celebrar Assessoria Cerimonial. A música foi de Musicart 20, com DJ Markin Coracini e Kevin, além dos cantores Ronaldo Marques e Isinho.

Os registros fotográficos foram realizados pela Feliza Fotografia