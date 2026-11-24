Fernando Henrique de Oliveira, o Fernando do Alho, vereador e vice presidente da Câmara Municipal na vizinha São Sebastião da Grama, faz aniversário nesta segunda-feira, dia 23, quando recebe os parabéns da esposa Amanda, dos amigos, familiares e colegas da Câmara Municipal
Débora Martins
A analista comercial Débora Martins, comemora o dom da vida, na sexta-feira, dia 27, quando recebe os parabéns da sua família e amigos e em especial do namorado Gabriel
Casamento de Kelli Cristina Tozatto e Eduardo Teodorio da Paixão
Os noivos Kelli Cristina Tozatto, auxiliar administrativa e o policial militar Eduardo Teodorio da Paixão, oficializaram sua união matrimonial no dia 14 de novembro, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em cerimônia celebrada pelo padre Paulo. Kelli é filha de Maria Lúcia Dotta Tozatto e Ismael Cláudio Tozatto e Eduardo é filho de Mariana Teodorio da Paixão
Após a cerimônia, os convidados foram recepcionados no salão de festas Padre Donizete. O cerimonial ficou a cargo da Celebrar Assessoria Cerimonial. A música foi de Musicart 20, com DJ Markin Coracini e Kevin, além dos cantores Ronaldo Marques e Isinho.
Os registros fotográficos foram realizados pela Feliza Fotografia
Barata voadora
A sessão de Câmara realizada segunda-feira, dia 16, que estava sendo transmitida ao vivo, teve um momento de suspense quando a professora Lucila Ruiz Garcia fazia uso da Tribuna Livre e notou que uma barata estava na parede...
A Portaria nº 24.253, assinada pelo prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos) em 12 de novembro, suspendeu desde a quinta-feira, dia 19 até o dia 31 de dezembro, as requisições de compras de bens, serviços e materiais pela municipalidade. Também...
Fernando HenriqueFernando Henrique de Oliveira, o Fernando do Alho, vereador e vice presidente da Câmara Municipal na vizinha São Sebastião da Grama, faz aniversário nesta segunda-feira, dia 23, quando recebe os parabéns da esposa Amanda, dos amigos, familiares e...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses