Produtores de cinco municípios da região estão entre os finalistas do 25º Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo. Ao todo, 16 cafeicultores de Caconde, Divinolândia, São Sebastião da Grama, Espírito Santo do Pinhal e Águas da Prata foram classificados nas categorias natural, cereja descascado e fermentado.

A Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati) divulgou a lista dos 50 finalistas na quarta-feira, dia 18. A cerimônia de premiação será realizada em 27 de novembro, na sede do Instituto Biológico (IB), na Capital.

Em Caconde, Gertrudes dos Santos e Juliana Aparecida Alvarez de Campos são finalistas na categoria cereja descascado. Juliana também concorre na categoria fermentado. Ainda no município, João Hamilton dos Santos está entre os melhores na categoria natural.

Os divinolandenses Jovane Daniel de Sordi, Mauro César Riccetto, Paulo Antônio Alves da Costa e Paulo Francisco Mengali concorrem na categoria natural.

São Sebastião da Grama é o município da região com mais classificados. Alexandre Magno Belchior Ribeiro e Arnaldo Alves Vieira são finalistas nas categorias natural, cereja descascado e fermentado. André Stein Carvalho Dias e Patrícia Guerra Moreira de Mendonça concorrem com cereja descascado, e Carolina Meirelles está na final com fermentado. Homero Teixeira de Macedo Junior tem seu café entre os melhores da categoria natural.

Os pinhalenses Jonas Tadeu Ragazzo e Raquel de Carvalho Pacagnella são finalistas na categoria fermentado. De Águas da Prata, Ana Elisa Carneiro concorre na via natural.

Nesta edição, a Cati recebeu 395 amostras, produzidas por cafeicultores de 80 municípios paulistas, o que representa recorde de participação. Foram ranqueados os 40 cafés mais bem pontuados da espécie arábica, nas categorias natural, cereja descascado, fermentado e orgânico, e os dez melhores da espécie canephora (conilon e robusta) natural. As provas ocorreram de 5 a 9 de outubro. Segundo a Cati, os dez primeiros colocados de cada categoria receberão certificado e reconhecimento especial pela participação.

O concurso

Em sua 25ª edição, o Concurso Estadual Qualidade do Café de São Paulo tem o objetivo de valorizar os cafés de excelência cultivados pelos produtores paulistas. Podem participar todos os cafeicultores do Estado, com amostras da safra do ano, e a inscrição é gratuita. As amostras são entregues na Regional da Cati ou na Casa da Agricultura do município de cada produtor. Cada cafeicultor pode inscrever uma amostra por categoria.

O concurso é promovido pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), por meio da Cati. A organização conta ainda com a Câmara Setorial de Café, a Diretoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (Codeagro), a Defesa Agropecuária, a Diretoria de Pesquisa dos Agronegócios (APTA), por meio da Regional, do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e do Instituto Agronômico (IAC), e a Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola (Fundag), com apoio de sindicatos e associações do setor.