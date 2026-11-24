Vargem Grande do Sul conquistou, pela primeira vez, o Selo Prata do Programa de Qualificação de Boas Práticas em HIV/Aids 2026, promovido pelo Programa Estadual de IST/Aids de São Paulo. A certificação reconhece o trabalho desenvolvido pelo município nas áreas de prevenção, diagnóstico, assistência e acompanhamento de pessoas que vivem com HIV.

A conquista é resultado das ações realizadas pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE), coordenado pela enfermeira Katia de Cassia Faustino Sousa, em conjunto com sua equipe. De acordo com a prefeitura, a certificação destaca o trabalho dos profissionais na qualificação dos serviços e no fortalecimento das ações de prevenção e assistência.

Também foram ressaltados o trabalho da coordenadora do Departamento de Saúde, Alessandra Lodi, que esteve à frente do serviço de HIV por vários anos e contribuiu para sua estruturação, e o apoio do diretor de Saúde, Mário Merlin, às ações desenvolvidas.

Conforme destacou a prefeitura, a certificação ocorre em meio aos investimentos e melhorias realizados no Departamento de Saúde e Medicina Preventiva, sob a administração do prefeito Celso Ribeiro e do diretor Mário Merlin.

O programa

O programa foi estruturado em 2022, com a primeira edição realizada em 2023. A iniciativa avalia a qualidade das ações desenvolvidas pelos serviços especializados em HIV/aids, considerando aspectos como prevenção, diagnóstico, acesso ao tratamento, retenção no cuidado e supressão viral. Segundo a coordenação, a adesão ao programa chegou a 96%, resultado que demonstra o alcance da estratégia entre as gestões municipais.

Em 2026, entre os 170 municípios reconhecidos, 88 conquistaram os selos Ouro e Prata, sendo oito classificados na categoria Ouro.