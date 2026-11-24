Mario Poggio

Pela leitura de edições do jornal “A Imprensa”, redigida pelo jornalista Walter Tatoni, recordamos da Prova de Resistência de Bicicleta realizada entre 10 e 13 de janeiro de 1963, que presenciamos.

Ocorre que o atleta paulista Arnaldo Mendes dos Santos, Campeão Brasileiro e Sul-americano de resistência, então com 26 anos, veio à nossa terra e durante 72hs, ou seja, três dias e três noites, ininterruptamente pedalou sua bicicleta na Praça Capitão João Pinto Fontão.

A Casa Rádio, de propriedade do Sr. Olavo Ferreira Martins patrocinou o evento, instalou rádio comunicador na Praça para contatar a equipe, e, ao final do evento sorteou uma bicicleta, cujo ganhador foi o Sr. Romildo Ferri.

A guisa de curiosidade, registramos que na ocasião papai (Mario Poggio – foto) fez um churrasco para os amigos em nossa casa, na Rua São Pedro, altura no nº 592, e convidou o atleta, que compareceu.

Em retribuição, o ciclista, em sua despedida o convidou para jantar no Hotel Municipal, de propriedade do Sr. Orlando Nora, localizado nos fundos da Igreja Matriz de Sant´Ana.

Por fim, agradecemos o historiador Gustavo Pereira e a bibliotecária e especialista em conservação de documentos Maria Aparecida Remédio que nos facultaram acesso às informações.