No Dia Mundial do Diabetes, celebrado no último sábado, dia 14, dados mostram o avanço da doença no Brasil e no mundo. Em Vargem Grande do Sul, a técnica de enfermagem Emilly Gabriela Relvas Martins, de 25 anos, conta como convive com o diabetes tipo 1 desde os quatro anos e relata os desafios diários para manter o tratamento.

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela produção insuficiente de insulina ou pela dificuldade do organismo em utilizar adequadamente esse hormônio, responsável por controlar os níveis de glicose (açúcar) no sangue. Quando não controlada, pode provocar complicações que atingem diferentes órgãos, como coração, rins e olhos, além de comprometer a circulação sanguínea e os nervos.

O alerta sobre esse problema ganha destaque em novembro, com o Dia Mundial do Diabetes, data dedicada à conscientização sobre a doença, à prevenção e à importância do diagnóstico precoce. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF), divulgados em novembro de 2026, o Brasil registrou 16,6 milhões de adultos com diabetes em 2024. A estimativa é que esse número chegue a 24 milhões até 2050, representando um aumento de 44%. No cenário mundial, aproximadamente 589 milhões de adultos convivem com a doença, sendo que 252 milhões ainda não sabem que têm diabetes, o equivalente a 43% dos pacientes.

Saúde atende mais de 3 mil pacientes

O diretor municipal de Saúde, Mário Olinto Merlin Modolo, informou à Gazeta de Vargem Grande que o município assiste atualmente 3.261 pacientes com diabetes. Entre os serviços oferecidos pela rede municipal estão acompanhamento médico e de enfermagem, como consultas periódicas para avaliação e controle do diabetes. Também é feito o monitoramento da glicemia, com a avaliação dos níveis de glicose e acompanhamento do controle glicêmico.

A Saúde também faz solicitação de exames laboratoriais, incluindo glicemia e hemoglobina glicada (HbA1c) e oferece assistência farmacêutica, como o acesso aos medicamentos e insumos disponibilizados pelo SUS. Há ainda orientações nutricionais e educativas, com o incentivo à alimentação saudável, atividade física e mudanças no estilo de vida.

Com relação a prevenção de complicações, Mário informa que é feito a avaliação dos pés, orientação sobre cuidados com a pele e prevenção do pé diabético. Além disso, os pacientes recebem visitas domiciliares, com acompanhamento pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), especialmente de pacientes com dificuldade de locomoção ou necessidade de maior atenção. Por fim, quando há necessidade, a rede municipal efetua os encaminhamentos necessários para avaliações especializadas.

Tipos de diabetes e tratamentos

Os tipos mais conhecidos são o diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. O tipo 1 é uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico ataca as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Geralmente aparece na infância ou adolescência, mas também pode surgir na vida adulta. O tratamento exige o uso de insulina e monitoramento constante da glicemia.

Já o tipo 2 é o mais frequente e ocorre quando o organismo não consegue utilizar adequadamente a insulina produzida. Está associado a fatores como histórico familiar, excesso de peso e sedentarismo. O tratamento pode envolver mudanças na alimentação, atividades físicas e medicamentos orais ou injetáveis, conforme a necessidade de cada paciente.

O diabetes gestacional aparece durante a gravidez, quando os níveis de glicose ficam elevados. Exige acompanhamento durante o pré-natal e controle da glicemia, podendo necessitar de tratamento medicamentoso.

Diagnóstico aos quatro anos mudou a vida de jovem

Aos 25 anos, a técnica de enfermagem Emilly Gabriela Relvas Martins convive com o diabetes tipo 1 desde os quatro anos de idade. O diagnóstico aconteceu em 2005, após apresentar sintomas que inicialmente passaram despercebidos pela família.

Ela sentia sede excessiva, fazia xixi frequentemente, apresentava sonolência e reclamava de dores nas pernas. A mãe começou a desconfiar de que algo estava errado quando percebeu pequenas formigas no vaso sanitário após a filha urinar. Ao encontrar um cartaz na unidade de saúde com os principais sintomas do diabetes tipo 1, identificou que a menina apresentava vários deles e procurou atendimento médico.

Antes mesmo de receber os resultados dos exames, Emilly passou mal, apresentou vômitos e precisou ser internada. A situação foi especialmente difícil para sua mãe, que enfrentou o medo e a incerteza diante de uma doença que, naquela época, ainda era pouco conhecida por ela.

Hoje, a jovem utiliza insulina diariamente e precisa monitorar constantemente os níveis de glicose. Ela explica que conviver com a doença exige planejamento até mesmo para atividades simples do cotidiano. Ao sair de casa, precisa levar insulina, aparelhos para monitoramento e alimentos que possam ajudar em caso de queda da glicemia.

A alimentação, os horários das refeições, a aplicação da insulina e até fatores como temperatura, estresse e alterações emocionais podem interferir no controle da doença. Por isso, cada passeio ou compromisso exige cuidados e organização.

O apoio da família e das pessoas próximas também é fundamental. Emilly conta com a ajuda do namorado, que participa dessa rotina de cuidados. Ela também já fez acompanhamento psicológico e considera que a terapia contribuiu muito para aprender a lidar emocionalmente com o diagnóstico.

Segundo a jovem, aceitar a doença é um dos passos mais importantes, mas não significa que seja fácil conviver com ela. A preocupação com possíveis complicações e a responsabilidade de controlar a glicemia diariamente podem provocar desgaste emocional.

Atenção constante

Outro desafio enfrentado por Emilly é conseguir acesso a equipamentos que facilitam o monitoramento da glicose. Ela destaca especialmente o sensor de glicemia, dispositivo colocado no corpo que acompanha os níveis de açúcar continuamente e pode enviar alertas ao celular quando identifica alterações, inclusive durante o sono.

Segundo a técnica de enfermagem, o equipamento tem custo elevado e precisa ser substituído periodicamente, o que dificulta o acesso contínuo. Atualmente, ela busca na Justiça o fornecimento do sensor pelo Estado, depois de não conseguir obtê-lo pela rede municipal. Ela explica que o argumento apresentado foi o de que já recebe um glicosímetro, aparelho que exige medições por meio de fitas reagentes.

Emilly também cita a importância das bombas de insulina, equipamentos que administram o hormônio de forma contínua e podem facilitar o tratamento de pessoas com diabetes tipo 1. Embora não substituam todos os cuidados e decisões do paciente, essas tecnologias ajudam a tornar a rotina menos pesada.

O fornecimento de medicamentos também é uma preocupação. Embora receba parte das insulinas e dos insumos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Emilly conta que utiliza medicamentos específicos, alguns de alto custo, cujo acesso depende de solicitações e processos administrativos ou judiciais. Ela também relata dificuldades para conseguir determinados medicamentos gratuitamente, precisando arcar com despesas para manter o tratamento.

Acolhimento

A experiência com a doença também influenciou sua trajetória profissional. Atualmente, trabalhando em uma unidade de saúde como técnica de enfermagem, Emilly utiliza o conhecimento adquirido ao longo dos anos para orientar e acolher pacientes que recebem o diagnóstico.

Quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes tipo 1, ela também compartilha sua história para mostrar que é possível continuar vivendo, trabalhando e realizando projetos. “Eu acredito que você vai saber lidar com a doença quando aceitar que tem ela. Cada diabetes é de uma forma. Ter pessoas por perto que também têm essa doença, contar com um bom profissional e ter apoio ajuda muito”, relata.

Emilly também chama a atenção para a falta de informação sobre a doença e para a necessidade de mais campanhas de conscientização e acolhimento aos pacientes. Segundo ela, episódios de hipoglicemia, quando a glicose fica muito baixa, podem provocar desmaios e até perda de consciência, situações que muitas vezes são interpretadas equivocadamente por quem desconhece a doença. “Às vezes, a pessoa está passando mal por causa de uma hipoglicemia e acaba sendo julgada por quem não conhece a doença. Falta muita informação. A gente precisa de mais visibilidade e entendimento da população”, destaca.

Para a técnica de enfermagem, o diabetes exige cuidados e atenção todos os dias, mas o diagnóstico não significa o fim dos projetos e das possibilidades de uma vida plena. A informação, o acompanhamento profissional, o acesso ao tratamento e o apoio das pessoas próximas são fundamentais para que os pacientes convivam melhor com a doença.