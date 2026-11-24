Texto e fotografias de Sérgio Argeu Scacabarrozzi

O Coral Municipal de Casa Branca participou, juntamente com outros corais de diversas cidades, do IV VOZES EM SINTONIA, que aconteceu no Teatro Municipal de São João da Boa Vista, neste domingo, dia 15 de novembro, às 18h30.

O evento, organizado pelos maestros Estevão Eduardo Ferreira e Sara Ramos, que atuam em corais de vários municípios da região, contou com representantes vocais de Casa Branca, Santa Cruz das Palmeiras, Águas da Prata, Americana, Pirassununga, Guaxupé e São João da Boa Vista, cidade que acolheu os coralistas no magnífico Teatro Municipal.

Nossa Casa Branca esteve representada com o pavilhão do município através da porta-bandeira Daiane Pimenta. Os demais municípios participantes com seus corais também enviaram suas bandeiras oficiais para marcar presença no palco do Teatro.

Durante as apresentações, foram executadas obras natalinas conduzidas por diversos maestros, encantando os presentes e exibindo alto apuro técnico, muito aplaudidas pelo público que lotou a plateia.

A festividade cultural marcou a abertura das festividades natalinas de 2026 em São João da Boa Vista, que ainda teve show musical na Praça e a inauguração da iluminação de diversos prédios públicos e particulares, além de toda a extensão da Avenida Dona Gertrudes, contando com a presença de grande público.