Faleceu Aparecido Abrahão Gonçalves, conhecido por Cidão da Motinha, aos 89 anos de idade, no dia 15 de novembro. Residia no Jardim Fortaleza; era viúvo de Conceição de Oliveira; deixou os filhos José Luiz o Negão do Alho, Márcio, Silvio, Cleide, Cleusa, Silvia e Tais; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Maria Adelaide Carossi, aos 68 anos de idade, no dia 15 de novembro. Residia no Jardim São Luís; deixou a filha Maira; netas; irmã e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Ângelo Longuini Neto, aos 70 anos de idade, no dia 18 de novembro, em São Paulo. Ângelo era sócio proprietário do Posto Santana, morava no Jardim São Luís, deixa a mãe Terezinha Sartori Longuini, a esposa Maria da Graça Longuini e o filho Tiago. Após velório realizado nesta quinta-feira, dia 19, no Cemitério da Saudade, seu corpo seguiu para o Crematório Eco Parque em Santo Antônio da Posse.
Faleceu Luiz de Oliveira, aos 74 anos de idade, no dia 18 de novembro. Luiz morava no Jardim Paulista, era solteiro, deixa sobrinhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no Cemitério Parque das Acácias.
Fotos: Arquivo Pessoal
Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Cléber Magdalena Hansi, aos 42 anos de idade, no dia 13 de novembro. Deixou a mãe Estela Aparecida Magdalena Hansi; os irmãos Afonso e Sydnei; cunhadas e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Jamil Zogbi, aos 77 anos de idade, no dia 13 de novembro. Deixou os filhos Leonardo e Fabrício; a nora Eliete; os netos Felipe e Isadora; e os irmãos Francisco, Carlos e Maria. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Dilma Aparecida de Freitas, aos 85 anos de idade, no dia 14 de novembro. Deixou os irmãos Leonice e Alcebíades; cunhada e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Aguaí.
Faleceu Cornélia da Silva, aos 91 anos de idade, no dia 14 de novembro. Deixou os filhos Kelma, Vanda e Dirce; era também mãe de Nestor – já falecido; deixou ainda netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu João Pedro Scapin Filho, aos 19 anos de idade, no dia 14 de novembro. Deixou os pais Priscila Dias Rodrigues Scapin e João Pedro Scapin; o irmão João Gabriel; e os avós João Josué, Maria e Neide. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu João Pereira, conhecido por Joãozinho Pereira, aos 81 anos de idade, no dia 13 de novembro. Deixou os irmãos Neusa, Expedito e Rosa; e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Cleusa Vieira da Silva, aos 86 anos de idade, no dia 16 de novembro. Deixou os filhos Fernando, Rita e José Fernando; o genro Mário Marcos; e a neta Maria Manuella. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Alcibíades Alves de Freitas, conhecido por Bidinho, aos 74 anos de idade, no dia 18 de novembro. Deixou a esposa Ivonete Ferreira da Silva Freitas; o filho Gabriel da Silva Freitas; a irmã Leonice e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Vânio Chini, conhecido por Gaúcho, aos 86 anos de idade, no dia 18 de novembro. Deixou a esposa Mariângela de Jesus Nascimento Chini; os filhos Vanieli, Vaniquely, Vonei e Vanderlei; genros; noras e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Nelson dos Reis Rodrigues, conhecido por Nelsinho Taxista, aos 69 anos de idade, no dia 18 de novembro. Deixou a esposa Joana Izete Rodrigues Costa; os filhos Rosa, Tiago e Márcio; genro; noras e netas. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Fotos: Arquivo Pessoal