A Portaria nº 24.253, assinada pelo prefeito Celso Luís Ribeiro (Republicanos) em 12 de novembro, suspendeu desde a quinta-feira, dia 19 até o dia 31 de dezembro, as requisições de compras de bens, serviços e materiais pela municipalidade. Também ficam suspensas as obras novas sem recurso definido para a conclusão e as novas contratações de servidores, com exceções previstas no texto. Essa medida mostra que, por mais um ano, o caixa da Prefeitura chegou a um ponto em que é preciso frear.

Os motivos estão no próprio documento. A portaria cita o aumento do déficit atuarial do fundo de previdência dos servidores, apurado em R$ 312.391.754,44 em 2025, que cresceu mesmo com a cota patronal de 16,32%, a contribuição de 14% dos servidores e o aporte complementar de 25% feito pela Prefeitura. O texto menciona ainda o início, em 2026, de amortizações significativas de operações de crédito e o aumento dos investimentos em saúde.

A Gazeta já havia chamado a atenção para esse cenário. Em maio de 2025, a Prefeitura informou que os financiamentos dos últimos anos somavam R$ 55.414.187,00, em sua maior parte para água e esgoto, iluminação, pavimentação e máquinas. Naquela ocasião, o prefeito admitiu que boa parte do orçamento ficava comprometida e que novos empréstimos poderiam “engessar” as contas. Em abril desse ano, a Gazeta traz o assunto novamente, quando o Executivo informou que a dívida de operações de crédito era de R$ 43.215.651,01, com prestações de cerca de R$ 1,448 milhão por mês.

A venda de veículos inservíveis, anunciada nesta semana, vai na direção certa, ainda que em escala modesta. São oito lotes, entre carros, vans, um caminhão e uma motocicleta, com lances iniciais que somam R$ 154,5 mil. Vender o que não tem mais uso é medida de bom senso, que a prefeitura costuma adotar com frequência. Mas não vai ser isso que vai restabelecer as contas.

O equilíbrio financeiro importa porque é o que permite à cidade pagar salários e fornecedores em dia, manter a Saúde e a Educação funcionando e, só então, voltar a investir. Hoje, o dinheiro que poderia virar obra nova, equipamento ou serviço é destinado a parcelas e a obrigações previdenciárias, tornando o município muito dependente de repasses e emendas parlamentares. Cada real comprometido com o passado reduz o que pode ser aplicado no futuro de Vargem. Perder a pouca capacidade de investimento que a cidade tinha é o preço atrás dos juros que o endividamento cobra.

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