Barata voadora

A sessão de Câmara realizada segunda-feira, dia 16, que estava sendo transmitida ao vivo, teve um momento de suspense quando a professora Lucila Ruiz Garcia fazia uso da Tribuna Livre e notou que uma barata estava na parede e ameaçava vir em sua direção. Ela teve de parar sua explanação sobre a questão do Plano de Carreira do Magistério e deixou a Tribuna, momento em que a barata voou e foi contida pelos vereadores, antes que causasse mais pânico no local.

Paulinho diz que vota com o grupo da base do prefeito

O vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos) disse que não iria participar da eleição da Mesa Diretora que acontecerá no início de dezembro e deve eleger o novo presidente da Câmara. Ele afirmou na última sessão de Câmara realizada segunda-feira, que vota com o grupo da base do prefeito Celso Ribeiro, onde a candidatura do vereador Ratinho (Podemos) deve ser a indicada pelo grupo que reúne agora oito vereadores. Ratinho precisa de sete votos para se eleger presidente do Legislativo.

Fechando a questão

Com o fechamento do grupo em torno de Ratinho, fica muito difícil as candidaturas de outros aspirantes ao cargo de presidir a Câmara nos próximos dois anos, como é o caso do vereador Serginho da Farmácia (Cidadania), Gustavo Bueno (PL) e Felipe Gadiani (PSD) que estudavam a possibilidade de se candidatarem ao cargo. Mas, surpresas podem acontecer no mundo político. É aguardar os resultados.

Prazo para inscrições

O presidente Maicon marcou o prazo para quem quer concorrer aos cargos para composição da Mesa Diretora para início no dia 25 de novembro e encerramento no dia 2 de dezembro de 2026. A eleição está marcada para o dia 7 de dezembro de 2026 (segunda-feira), durante a próxima sessão ordinária do Legislativo.

Tá difícil, diz o vereador Rafael Coracini

O vereador Rafael Coracini (MDB) fez uso da palavra e falou sobre os muitos requerimentos a respeito do piso salarial e plano de carreira dos educadores que os vereadores municipais já fizeram e enviaram ao chefe do Executivo. “A gente faz, faz e parece que não estamos fazendo nada aqui. É uma lei federal e com quem a gente tem de falar para resolver, porque não está adiantando”, disse o vereador que também é professor municipal, afirmando que está difícil a situação.