Uma mulher morreu na madrugada desta quarta-feira, 25 de novembro de 2026, depois que o carro que conduzia caiu em um rio na região central de São Sebastião da Grama. Policiais militares foram acionados para atender o acidente de trânsito e encontraram o veículo parcialmente submerso, com as rodas voltadas para cima e a condutora presa em seu interior.
De acordo com o relato de uma testemunha à Polícia Militar, a mulher havia ido até sua casa e, depois, a testemunha foi à residência de um vizinho. Foi ali que ouviu um forte barulho. Ao sair para verificar, constatou que o carro havia batido contra uma parede no meio da via.
A testemunha contou que tentou retirar a condutora do automóvel, mas ela não permitiu, trancou as portas e engatou a marcha. O veículo se movimentou em seguida e caiu no rio localizado ao final da rua. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou a vítima de dentro do carro. Os bombeiros constataram que ela já estava sem vida. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil.