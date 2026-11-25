Um leitor da Gazeta de Vargem Grande encaminhou dois vídeos ao jornal na manhã desta quarta-feira, dia 25, mostrando as dificuldades enfrentadas por motoristas que transitam pela estrada que liga Vargem Grande do Sul ao distrito de Lagoa Branca.

As chuvas que caíram na noite de terça-feira e também na manhã de hoje provocaram o acúmulo de água em diversos pontos da estrada. Segundo o leitor, em alguns trechos a situação ficou bastante complicada, obrigando motoristas a esperar a água das enxurradas escoar para conseguir prosseguir viagem.

Um dos pontos críticos fica próximo à entrada da estrada vicinal, onde está sendo executado um canal para o escoamento das águas em direção às terras da família de Carlos Alberto de Oliveira, o Carlitão, já falecido.

O leitor também chamou a atenção para as condições nas proximidades da ponte existente na estrada, onde o grande volume de água provoca erosão e a abertura de buracos nas laterais da pista, situação que merece atenção do Poder Público.

Prefeitura explica andamento das obras

Procurado pela reportagem, o diretor do Departamento de Serviços Urbanos e Rurais (DSUR), Carlos Rabelo de Andrade, o Carlinhos, explicou que a empresa responsável pelo asfaltamento da estrada vicinal está finalizando os serviços, restando um pequeno trecho onde estão ocorrendo os alagamentos.

Segundo ele, uma nova ponte será construída e o problema do escoamento das águas nas proximidades também será solucionado. Já na entrada da estrada, a expectativa é que a conclusão do canal de drenagem, que direcionará a água para as terras da família de Carlitão, resolva os pontos de acúmulo.

Carlinhos pediu paciência aos usuários e explicou que, devido ao período chuvoso e à proximidade das festas de Natal e fim de ano, a empresa deverá reduzir o ritmo dos trabalhos. Apesar disso, afirmou que falta pouco para a conclusão das obras e do asfaltamento, que deverá trazer benefícios aos moradores e demais usuários da estrada.

Como alternativa nos dias de chuva intensa, o diretor recomenda que os motoristas utilizem o trajeto pela antiga Abengoa, que apresenta melhores condições de tráfego nessas situações.