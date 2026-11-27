Comércio pode abrir em horário especial a partir de 1º de dezembro

Para o período de festas, está prevista a ampliação do horário do comércio. De acordo com o publicado na edição desta quinta-feira, dia 26, do Diário Oficial do Município, foi estabelecido que o funcionamento dos estabelecimentos de 1º a 23 de dezembro poderá ser das 8h às 22h, exceto aos sábados e domingos.

Nos sábados, dias 5, 12, 19 e 26 de dezembro, e nos domingos, dias 6, 13, 20 e 27, o funcionamento será das 8h30 às 18h30. Na véspera de Natal, quinta-feira, 24 de dezembro, o horário será das 8h30 às 18h.