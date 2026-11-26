Policiais Militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) na quarta-feira, dia 25, para atender uma ocorrência em um endereço na Vila Santa Terezinha, em Vargem Grande do Sul.

No local, uma pessoa que atua no estabelecimento relatou aos policiais um possível abuso sexual envolvendo uma mulher adulta e um parente de sua avó. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Polícia, onde foi registrado boletim de ocorrência por estupro de vulnerável. A vítima foi encaminhada para perícia médica. As demais partes foram liberadas após as providências iniciais.