Representantes do time de cricket de Vargem Grande do Sul, Gustavo da Costa, Kauã Cerqueira e Henrique Alves Martins Germano, alunos da Escola Estadual Gilberto Giraldi entrarão em campo na manhã deste sábado, dia 28, representando a seleção do Estado de São Paulo em jogo contra a seleção mineira, no Campeonato Interestadual de Tape Ball.
Inicialmente prevista para a noite de quarta-feira, dia 25, a partida foi adiada devido às condições climáticas. O jogo será no Bandolão, em Poços de Caldas (MG).
Vargem representa São Paulo em Copa de Cricket
Representantes do time de cricket de Vargem Grande do Sul, Gustavo da Costa, Kauã Cerqueira e Henrique Alves Martins Germano, alunos da Escola Estadual Gilberto Giraldi entrarão em campo na manhã deste sábado, dia 28, representando a seleção do Estado de São Paulo em jogo contra a seleção mineira, no Campeonato Interestadual de Tape Ball.