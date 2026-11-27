Representantes do time de cricket de Vargem Grande do Sul, Gustavo da Costa, Kauã Cerqueira e Henrique Alves Martins Germano, alunos da Escola Estadual Gilberto Giraldi entrarão em campo na manhã deste sábado, dia 28, representando a seleção do Estado de São Paulo em jogo contra a seleção mineira, no Campeonato Interestadual de Tape Ball.

Inicialmente prevista para a noite de quarta-feira, dia 25, a partida foi adiada devido às condições climáticas. O jogo será no Bandolão, em Poços de Caldas (MG).