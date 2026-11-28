Em sua primeira temporada de competições, Miguel Guerra, atleta vargengrandense de basquete, vem se destacando em competições regionais. Integrante do time Sub-13 de Casa Branca, que ficou em terceiro lugar em torneio disputado recentemente pela Associação Regional de Basquetebol (ARB), Miguel é filho de Jéssica e de Paulo Guerra, campeão nacional de salto em altura no paratletismo e competidor das paralimpíadas de Tóquio 2020.

Neste ano, Miguel deu seus primeiros passos no basquete competitivo, participando pela primeira vez do campeonato regional na categoria Sub-13. Mesmo sendo sua temporada de estreia, o atleta tem se destacado por sua habilidade de jogo, presença em quadra e estatura física. Com 13 anos e 1,81 m de altura, ele vem mostrando características que chamam a atenção e demonstrando grande potencial para continuar evoluindo na modalidade.

Na última terça-feira, dia 24, o jovem esteve em quadra na vitória do time de Casa Branca contra a equipe de Cosmópolis, que garantiu aos atletas a medalha de bronze do campeonato da categoria Sub-13.

A família de Miguel falou à Gazeta sobre as conquistas do atleta. “Acompanhar esse início de caminhada é motivo de muito orgulho, especialmente por ver o jovem atleta descobrindo seu potencial e demonstrando que o esporte pode abrir grandes portas para o futuro”, disseram.