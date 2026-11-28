O Campeonato Brasileiro de Enduro BR Kids 2026 concluiu seu calendário no último final de semana, na cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, com a realização da etapa decisiva. O piloto vargengrandense Pedro Nepomuceno Rosseto brilhou na pista e ficou com a terceira colocação geral do campeonato na categoria Cadete-Kids, que compreende pilotos de até 12 anos de idade.

A decisão ocorreu por meio de uma programação especial composta por quatro etapas consecutivas, a 7ª e a 8ª etapas disputadas no sábado, e a 9ª e a 10ª etapas realizadas no domingo, encerrando oficialmente o calendário da competição. Pela categoria cadete, o título nacional foi conquistado por João Roberto Batista Nunes da Silva, de Itapevi (SP) e a segunda colocação ficou com Willian Rodrigues Saick, de Vila Pavão (ES). Pedro Somou 182 pontos no campeonato para assegurar a terceira colocação em sua primeira participação em uma equipe oficial.

Fotos: Arquivo Pessoal

Gabriela e Daniel, pais do piloto, destacaram que a temporada 2026 foi bastante positiva. “Foi um ano de muitos desafios e aprendizados para ele e ficamos felizes demais com os resultados”, afirmaram à Gazeta de Vargem Grande. Eles observaram que este é o primeiro ano de Pedro em uma equipe oficial e ao final, o piloto pode comemorar o título de campeão brasileiro de Motoclimb e a terceira colocação no Enduro.

“Gostaríamos de agradecer todos os patrocinadores que estiveram presentes durante todo o ano apoiando o Pedro e toda a torcida e carinho que ele sempre tem recebido. Ano que vem, Pedro continua na mesma categoria e a expectativa é de mais títulos, já que terá um ano a mais de experiência e idade”, disseram.