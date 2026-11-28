Uma mulher morreu na madrugada da quarta-feira, dia 25 de novembro, depois que o carro que conduzia caiu em um riacho, na rua Domingos Frozoni, região central de São Sebastião da Grama. Policiais militares foram acionados para atender o acidente de trânsito e encontraram o veículo parcialmente submerso, com as rodas voltadas para cima e a condutora presa em seu interior.

Conforme o publicado pelo portal G1, a vítima foi identificada como Gabriela Donizeti da Silva, de 35 anos. O acidente aconteceu durante a forte chuva e mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O caso foi registrado como morte suspeita e morte acidental.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado, a vítima estava em um Peugeot 307, que foi encontrado parcialmente submerso, com a parte dianteira dentro da água. Conforme o registrado, o ponto era de difícil acesso e a ribanceira estava escorregadia, com risco de desmoronamento. Devido às condições do terreno, os policiais militares tentaram se aproximar do carro, mas não conseguiram. A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Com o apoio da Defesa Civil, os bombeiros conseguiram chegar ao veículo e retiraram o corpo de Gabriela de dentro do automóvel. A Polícia Científica também esteve no local. De acordo com o registro policial, o perito não identificou sinais de violência no corpo da vítima.

Uma testemunha informou aos policiais que Gabriela esteve em sua casa por volta das 2h e pediu R$ 20,00. Após a negativa, houve uma discussão, e o homem decidiu sair do imóvel e dormir na casa de um vizinho. Ele contou à polícia que, posteriormente, ouviu um barulho de um veículo batendo contra um muro. Ao sair para verificar, viu Gabriela ao volante do carro, que estava atravessado na rua. Segundo o relato, o homem tentou retirar a mulher do veículo, mas as portas estavam trancadas. Em seguida, Gabriela teria acelerado o carro, que saiu desgovernado e caiu no riacho. O caso foi registrado pela polícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas.