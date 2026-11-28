Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de segunda-feira, dia 23, em Casa Branca, suspeito de tentar matar o próprio filho e de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. A ocorrência foi no Sítio Ipê, na região da Estrada Venda Branca, na zona rural. O horário do acionamento não foi informado.

De acordo com o registro policial, a equipe Bravo foi acionada pelo Centro de Operações (Copom) para atender, inicialmente, um desentendimento familiar. No local, os policiais conversaram com o filho, que relatou ter começado uma discussão depois que o pai supostamente agrediu o filho dele, uma criança de sete anos, durante o que alegou ser uma crise.

Ainda segundo o relato, após a discussão e agressões físicas entre pai e filho, o homem teria ido ao quarto, pegado uma espingarda e ameaçado matá-lo. O filho fugiu para a casa do avô e ouviu dois disparos, que teriam sido feitos pelo pai. Depois, o autor teria ido até essa casa à procura do filho, que conseguiu sair e acionar a Polícia Militar.

Em contato com os policiais, o pai apresentou outra versão. Confirmou a discussão e as agressões mútuas, mas afirmou ter disparado duas vezes para o alto e disse que não pretendia atingir o filho. O homem autorizou a entrada dos policiais na residência e indicou onde estava a arma. Embaixo da cama, a equipe encontrou uma espingarda calibre .32, da marca Rossi. No guarda-roupa havia munições e materiais usados na preparação de cartuchos.

Foram apreendidos 43 cartuchos intactos e 21 deflagrados do calibre .32, sete cartuchos deflagrados de calibre .28, 22 munições intactas calibre .22 e uma munição intacta calibre .38. A polícia recolheu ainda 29 espoletas, cerca de 63 gramas de pólvora, chumbos de diversos diâmetros, num total aproximado de 764 gramas, e dois cintos tipo baleiro para cartuchos.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante. Pai e filho foram encaminhados para atendimento médico. Segundo o registro, o filho não tinha lesões, e o pai apresentava escoriações nas costas e no nariz. A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Casa Branca, onde o delegado de plantão, Guilherme S. Gomes Filho ratificou a prisão. O pai foi levado à Cadeia Pública de Casa Branca e ficou à disposição da Justiça.