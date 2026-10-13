Paróquias realizam bênção dos animais

Em celebração ao Dia de São Francisco de Assis, comemorado em 4 de outubro, foram realizadas bênçãos dos animais em Vargem Grande do Sul. A data é dedicada ao santo reconhecido como protetor dos animais, da ecologia e dos pobres.

Fotos: Arquivo Pessoal

No sábado, dia 3 de outubro, a Igreja Matriz de Sant’Ana também realizou a bênção dos animais. A iniciativa reuniu tutores que levaram seus animais para participar do momento de oração e bênção.

Fotos: Arquivo Pessoal

Já no dia 4 de outubro, na Paróquia Santa Luzia e São João Paulo II, a Igreja São Francisco recebeu a bênção dos animais. A celebração foi conduzida pelo padre Agnaldo José, que realizou a bênção aos animais presentes.