Escritor vargengrandense resgata saga do Sete Orelhas

O escritor vargengrandense José Osvaldo Garcia Leal, descendente do clã Garcia Leal, lança uma nova obra de ficção inspirada em fatos e relatos históricos ligados à formação de Vargem Grande do Sul. O personagem central é Januário Garcia Leal, conhecido como Sete Orelhas, cuja história de vingança marcou o início do século XIX.

Os irmãos José e Salvador Garcia Leal estão entre os nomes ligados à formação de Vargem Grande do Sul, tendo recebido terras na região que deu origem à Fazenda Várzea Grande. É a partir dessa ligação familiar que José Osvaldo constrói a narrativa, que aborda a chegada de Januário à região, sua relação com Michelina e a formação de uma nova linhagem.

Segundo o autor, existe a hipótese, preservada por pesquisadores e relatos familiares, de que Januário teria forjado a própria morte e vindo para a região de Vargem Grande do Sul e Casa Branca para se esconder nas terras de seus irmãos.

A obra também aborda a atuação política, a fundação de capelas e a adoção de órfãos. José Osvaldo ressalta que o livro é uma ficção, embora tenha como inspiração acontecimentos e personagens históricos.

O escritor conta que há anos pretendia transformar essa história em livro e que, a partir de pesquisas, relatos e um esboço inicial, utilizou a Inteligência Artificial como ferramenta para desenvolver a narrativa, posteriormente revisada até chegar à versão final.

O livro estará disponível na Internet nos sites https://clubedeautores.com.br/livro/os-filhos-do-exilio e https://agbook.com.br/livro/os-filhos-do-exilio, onde o autor tem outros livros editados à venda. Para conhecer o episódio histórico que inspirou parte da narrativa, José Osvaldo recomenda o livro Jurisdição dos Capitães, de Marcos Paulo de Souza Miranda, que aborda a história de Januário Garcia Leal com base em documentos históricos.