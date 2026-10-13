Nova ponte está em fase de preparação da base

A construção da nova ponte, na Rua do Rosário, esquina com a Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, na Vila Santana, está na fase de preparação da base que receberá a estrutura. A antiga ponte foi demolida após permanecer interditada desde o início de julho, quando a Defesa Civil identificou trincas e problemas na base.

Os trabalhos incluem limpeza, escavação e contenção da água para permitir o avanço da obra. Para viabilizar os serviços, a água do córrego está sendo desviada, e uma bomba foi instalada para retirar a água da área de trabalho. Durante a escavação, a equipe encontrou partes da antiga estrutura, que precisaram ser removidas com o uso de rompedor.

Após a preparação do solo, foi assentada a primeira fileira de aduelas de concreto armado pré-fabricado, que formarão a nova travessia. Também foram concluídos serviços de drenagem, com a instalação de novos bueiros e galerias para o escoamento das águas pluviais.

O custo estimado da nova estrutura é de R$ 320 mil, dos quais mais de R$ 160 mil são destinados à aquisição das aduelas da empresa Engebloc. O valor final poderá sofrer alterações devido a imprevistos encontrados durante a execução, como a necessidade de retirada de parte da antiga estrutura localizada na área da escavação.

A obra está sendo executada pela própria Prefeitura, com equipe e equipamentos municipais. A previsão é de aproximadamente dois meses para a execução da estrutura principal, enquanto o prazo total poderá chegar a cerca de 90 dias, incluindo os serviços de acabamento, pavimentação e instalação do guarda-corpo. As chuvas podem interferir no cronograma.

Segundo o prefeito Celso Ribeiro, a ponte é um acesso importante para os moradores da região, pois liga o centro da cidade à Vila Santana. “Por isso, as equipes estão trabalhando de forma ágil para concluir a obra o mais breve possível, solucionando a questão”, afirmou.