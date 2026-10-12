Creches municipais realizam 3º encontro de formação

O 3º Encontro de Formação das Creches Municipais foi realizado no dia 25 último, no auditório da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul. De acordo com a prefeitura, a iniciativa reuniu profissionais da Educação para capacitação, troca de experiências e reflexão sobre a educação infantil e o desenvolvimento na primeira infância.

A programação começou com uma dinâmica musical conduzida pela coordenadora pedagógica e musicoterapeuta Roberta. Na sequência, a nutricionista Fabiana Fernandes, do Núcleo de Alimentação Escolar, abordou o tema “Alimentação Infantil: cuidar, alimentar e educar também é acolher”.

Os psicólogos Otávio e Débora, do Núcleo de Especialidades Educacionais, falaram sobre “O uso de telas na primeira infância”, apresentando orientações sobre os impactos e os cuidados relacionados ao uso de dispositivos eletrônicos junto a crianças. Encerrando o encontro, a professora Rosana Pereira abordou o tema “Acolhimento no Espaço Educacional”.

A coordenadora de Educação, Rose Lodi, agradeceu o apoio do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e a participação dos profissionais. Segundo ela, a formação continuada contribui para ampliar conhecimentos, fortalecer as práticas pedagógicas e melhorar o trabalho desenvolvido nas creches municipais.