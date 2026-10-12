Itobi está realizando doação de mudas de árvores

A Prefeitura Municipal de Itobi, junto com o Departamento de Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Obras, informou que será solicitada a doação de mudas de árvores para a obtenção do Habite-se, aprovação de projetos residenciais e comerciais e pedidos de supressão de árvores.

A medida está prevista na Lei Municipal nº 1.726, de 6 de junho de 2012, e tem como objetivo contribuir para a arborização urbana e a preservação ambiental no município.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca ampliar a arborização de Itobi e contribuir para a construção de um município mais verde e sustentável.