Produtores de Vargem e região participam de Feira Internacional

Um dos maiores e mais respeitados encontros mundiais do agronegócio, o Global Agribusiness Fórum (GAFFFF), realizou uma edição neste começo de outubro, em São Paulo, no Nubank Parque. O evento, realizado nos dias 1 e 2, conecta o campo com a cidade através de quatro pilares principais Fórum (conteúdo), Fair (feira de negócios), Fun (entretenimento/shows) e Food (gastronomia). De Vargem Grande do Sul, o produtor Marco Antônio Bortolozo Júnior participou do evento.

À Gazeta de Vargem Grande, Júnior falou sobre a experiência. “Fomos representando a região do Vale da Grama e o Sindicato Rural de São Sebastião da Grama, em parceria com a Faesp Senar, a qual levou 4.000 produtores para este evento. Estávamos servindo ao público os cafés da marca Barão Andrade e Café Especial São Bento, levando um pouco da experiência que nosso terroir tem para oferecer”, comentou.

Além dele representando o Café Especial São Bento, estava o produtor César Andrade Júnior, do Café Barão Andrade.

O Global Agribusiness Fórum 2026 contou com mais cerca de 35 mil participantes, mais de 100 palestrantes, distribuídos em múltiplos palcos simultâneos e mais de 90 horas de conteúdo.