Sábado Rosa reuniu mulheres em manhã de atividades

O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), presidido por Fabíolla Moschella, em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) de Vargem Grande do Sul, realizou no dia 3 de outubro a primeira edição do Sábado Rosa. O evento aconteceu na Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana e reuniu o público para uma manhã voltada ao autocuidado, saúde, empreendedorismo e bem-estar.

A programação contou com palestras sobre diferentes aspectos da saúde da mulher. A médica Vitória Cerri Nicolau participou como palestrante, enquanto Solange Nascimento de Oliveira representou a saúde da mulher no município. A psicóloga Cleide Souza Fuentes abordou a saúde mental e a dentista Virgínia Balarin falou sobre saúde bucal.

As atividades também incluíram uma aula de ginástica funcional ministrada por Camila Fernandes, proprietária da VIP Trainer, com participação das mulheres presentes. Vanessa Lino esteve no evento oferecendo serviço de massagem, complementando a programação voltada ao autocuidado.

O Sábado Rosa também contou com a participação de 11 expositoras, que apresentaram produtos e serviços de diferentes segmentos. A Ampla esteve presente com a divulgação de seus produtos e benefícios, enquanto a Farmácia Drogal realizou aferição de pressão nos participantes.

O presidente da ACI, Marcelo Terra, também participou do evento. A iniciativa teve ainda o apoio da Casa da Cultura da Prefeitura de Vargem Grande do Sul e da Ampla Benefícios.

Segundo a presidente do CMEC, Fabíolla Moschella, o evento contou com muitos participantes e resultado positivo para as mulheres que expuseram suas atividades. “Teve um público muito bom tanto para assistir às palestras quanto para prestigiar o trabalho das empreendedoras”, afirmou.

A secretária executiva do CMEC, Simone Mori, também avaliou positivamente a primeira edição. “Foi um evento lindo, com bastante público, e aproveitamos para reforçar a importância do autocuidado e da prevenção durante o mês de outubro”, declarou.