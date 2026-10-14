Painel: Debates

Pesquisas segundo turno

Levantamentos divulgados nesta semana mostram a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição, marcado para 25 de outubro. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta sexta-feira, dia 9, aponta 51,1% das intenções de voto totais para Flávio e 45,7% para Lula. Já o Datafolha, realizado nos dias 6 e 7 de outubro, aponta 48% para Flávio Bolsonaro e 43% para Lula, com margem de erro de dois pontos percentuais. Os levantamentos refletem o momento em que foram realizados e têm metodologias próprias.

Debates

Os candidatos Lula e Flávio, se não falharem, têm três debates previstos antes da votação de 25 de outubro. O primeiro está marcado para este domingo, dia 11, às 21h, na Record. No dia 18, às 20h, será realizado o debate da Band, com transmissão de veículos parceiros. O último está previsto para 23 de outubro, na TV Globo, após o Jornal Nacional. A Globo também realizará entrevistas individuais com os candidatos nos dias 15 e 16.

Reflexão

Um vídeo postado nas redes sociais faz um apelo aos eleitores de direita que merece no mínimo uma reflexão. A autora divide os eleitores em direita, esquerda e bolsonaristas. Na direita, ela coloca eleitores que já votaram em Maluf, Fernando Henrique Cardoso, Alckmin e Mário Covas, dentre outras lideranças. Ela induz ao eleitor que se Lula for eleito, vai ser seu último mandato e o país estará sem seu líder de esquerda. Se Flávio for derrotado, o bolsonarismo tende a diminuir sua força e abre espaço para outras lideranças de direita como Tarcísio de Freitas, por exemplo, fazendo florescer no Brasil uma direita mais humanizada que o bolsonarismo.

Dia Nordestino

O Ddo ia do Nordestino é comemorado oficialmente em 8 de outubro em todo o Brasil, valorizando a cultura, a história e a identidade dos nove estados da região. O vereador Vagner Gonçalves Loiola (Bilú) usou da Tribuna da Câmara na última sessão ordinária para enaltecer a data e parabenizar os nordestinos que residem no município. Ele é do Ceará e o primeiro nordestino eleito vereador em Vargem, que tem uma grande comunidade de nordestinos, principalmente vindos do Ceará.

Foto: Poder 360