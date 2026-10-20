Obras da nova UBS no Jardim Fortaleza avançam

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS), localizada na região do Jardim Fortaleza e Cohab II, segue em andamento. Nesta etapa, os trabalhos incluem a execução de estruturas para o beiral externo, instalação do telhado, reboco e outros serviços de acabamento. Não há ainda uma previsão de quando a obra ficará pronta.

A nova unidade deverá ampliar a capacidade de atendimento à população da região, além de possibilitar a expansão das equipes de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). A obra faz parte das ações voltadas à ampliação da estrutura de atendimento da saúde municipal.