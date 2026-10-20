Peça infantil “Pirolizplin e o Livro Mágico” terá sessões gratuitas

O espetáculo infantil “Pirolizplin e o Livro Mágico” será apresentado no dia 22 de outubro, em duas sessões gratuitas, às 10h e às 14h, no Espaço Mais Cultura, em Vargem Grande do Sul.
Representada pelo grupo Cena IV, a peça incentiva a leitura de forma lúdica. Na história, palhacinhos entram em um livro mágico e percorrem diferentes histórias, em uma aventura voltada ao público infantil.
O elenco conta com dois artistas de Vargem Grande do Sul, Mariana Theodoro e Vinícius Monteiro. A iniciativa foi viabilizada por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
As apresentações são gratuitas e abertas ao público infantil.