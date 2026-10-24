A primeira piscina da Associação Casa-branquense de Cultura Physica e Esportes

Um dos mais importantes acontecimentos dos primórdios da A C.C.. foi a inauguração da primeira piscina do clube, entregue aos associados em 13 de janeiro de 1929 e oficialmente inaugurada em 13/5/1929.

Em 1 de janeiro de 1929 “O Casa Branca” noticiou a conclusão da primeira piscina, assim:

“A.C.C.P.

O dia primeiro de janeiro de 1929 representa para Casa Branca um marco de alto sentido na senda do seu progresso auspicioso: Foi o DIA DA PISCINA cujo trabalho de reforma ficou concluído, aos hinos de jorros de água que foram a enchendo.” (O Casa Branca – n. 1, de 6/1/1929.



O jornal “O Casa Branca” noticiou a estréia da piscina de forma estupenda, em primeira página:

“A PISCINA

Já é um fato. Hoje, às 5 horas da tarde far-se-á a primeira experiência, a estréia da piscina, construída na Avenida Municipal, pela “Associação Casa-branquense de Cultura Physica”. É um fato de real importância para esta terra, porque vem preencher uma lacuna que de há muito se vinha notando nesta cidade, distante de rios. Além disso, aquele logradouro merecia um destino mais favorável, visto como o terreno vinha sendo solapado pelas enchentes crescentes em proporções assustadoras. A municipalidade teria a qualquer momento de tomar uma atitude séria relativamente a fazer atenuar o abalroamento do solo, e por isso cedendo e auxiliando como fez à associação de “Cultura Physica”, procedeu com muita habilidade e segurança.

Convidamos os associados em particular e ao povo em geral para assistir a primeira experiência e atestarem mais um marco do progresso de Casa Branca.” (O Casa Branca – n. 2, de 13/1/1929).

Em outra edição, “O Casa Branca” noticiou como havia transcorrido a festa de estreia da tão esperada piscina:



“Estréia da Piscina da A.C.C.P.

Realizou-se, domingo último, conforme noticiamos, a estréia da piscina da A.C.C.P.

De acordo com as nossas previsões, mau grado o temporal reinante, foi grande a concorrência de sócios nadadores, bem como enorme a selecta assistência. Reinava em todos uma alegria comunicativa e sã como que atestando o civismo do nosso povo e o entusiasmo dos associados. A estréia da piscina da A.C.C.P. é como que um grito de vitória, um marco imperecível e um símbolo para história do patriotismo desses moços que dirigiram e dirigem a A.C.C.P. É bem de se ver que, estando ainda a piscina sem os vestiários (que breve serão construídos), entretanto, com relativa comodidade os nadadores ali presentes eram em número de mais de 20. Às 5 horas da tarde o senhor presidente professor Alberto Krum deu início à natação, sempre com o seu peculiar entusiasmo aos esportes, indicando ao sócio mais velho, senhor Octávio Armani a ser o primeiro “a cair n’água”. Com maestria de bom nadador, o senhor Armani teve a primazia de cortar as águas mansas da piscina. Este sócio foi o mais resistente de todos quantos nadaram naquele dia, recebendo uma salva de palmas pelos circunstantes logo que como um peixe, deu o primeiro pulo n’água. No entanto, deve-se por em evidência o porte garboso dos nadadores, mormente nos saltos à altura. Mais ainda se salientou o jovem Jorge Nogueira Lima, pelo seu estilo, cadência e elegância no seu nadar. Apesar de jovem nadador, revelou qualidades ótimas de um mui louvado futuro nadador. Até o final, às 6 1/2 horas da tarde, tudo correu às mil maravilhas, tendo o senhor presidente encerrado a estréia da piscina. Eis aí um grande empreendimento que vai dar a esses moços uma rigorosa compleição atlética, um desempenho plástico do corpo, desenvolvendo essas organizações raquíticas, gordurosas e balofas que tanto precisam de esportes.” (O Casa Branca – n. 3, de 20/1/1929).



Feita a estreia da piscina, e comprovada a sua eficácia em atender à juventude e associados, a inauguração oficial ficou marcada para 13/5/1929, com bandas musicais e competições aquáticas, das quais participaram casa-branquenses e visitantes das cidades vizinhas. O jornal “O Casa Branca”, edição de 19 de maio de 1929, noticiou com destaque na primeira página a festiva inauguração da piscina.

Em 1929 a preocupação com a sua praça de esportes era latente e a imprensa fez questão de noticiar os avanços feitos pelos esforços da diretoria:

“A.C.C.P. – Acham-se expostos num dos mostruarios da ‘Casa Mixta’ os desenhos do pavilhão, da flammula para a praça de esportes, do escudo para a porta da séde e do distinctivo da ‘Associação Casabranquense de Cultura Physica’.



Harmonia no conjuncto, elegancia na sobriedade, arte na disposição – eis os attributos que só pessôas de uma solida cultura alliada a um temperamento artistico poderiam conseguir para a collecção de insignias da A C.C.P. A directoria desta novel associação que vem merecendo applausos do povo casabranquense pelo criterioso esforço que despende no desempenho do seu mandato, não podia ter sido mais feliz na escolha que fez das pessoas encarregadas dos modelos daquellas insignias. Foram ellas os senhores professores Luiz do Amaral Wagner, Henrique Midon, Theodomiro Emerique e Antonio de Padua Dutra que merecem ser calorosamente felicitados pelo cabal desempenho que deram à sua missão.

Fotos: Sérgio Argeu Scacabarrozzi

Brevemente a séde da A C.C.P. será dotada de mais trez bons melhoramentos: luz ellectrica, telephone e trampolins para saltos na piscina. Logo a seguir, será atacada a construcção do gymnasio cuja planta já se acha em poder da directoria.

É com grande satisfacção que transmittimos esta notícia aos nossos leitores e que juntamos os nossos aos geraes e merecidos applausos que a directoria da A C.C.P. vem recebendo. Assim acoroçoada nos seus esforços, o peso da sua missão tornar-lhe-se á leve, e do criterio, zelo e carinho por ella despendidos resultará a solidez, o bom nome de uma associação que deve ser um dos motivos de orgulho para os filhos de Casa Branca.” (“O Casa Branca, n. 15, de 14/7/1929, pág. 1).

Os anos seguintes

A A.C.C.P. cresceu rapidamente e soube valorizar e ampliar seu patrimônio. Anos depois adquiriu o imóvel onde funcionava o Cine Teatro Flor, instalando ali a sua sede social, em frente à Praça Barão de Mogi Guaçu, no coração da cidade. Por outro lado, a sede esportiva, antes estabelecida em local retirado, com o crescimento da cidade tornou-se acessível a todos os associados e visitantes, e possui uma das praças esportivas melhor estruturadas dentre as cidades do porte de Casa Branca. Constantes investimentos foram feitos no decorrer dos anos para aumentar e valorizar esse patrimônio.

Nos anos 1980 foi acrescentado ao nome tradicional a letra E, passando a denominar-se ACCPE – Associação Casa-branquense de Cultura Physica e Esportes, destacando um dos principais objetivos da instituição, a cultura esportiva.

Pesquisa, texto, fotos: Sérgio Argeu Scacabarrozzi

Pesquisador, articulista em jornais da região

Membro correspondente da Academia de Letras de São João da Boa Vista/SP

Membro do Instituto Bruno Giorgi – Mococa/SP