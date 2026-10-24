Centenário da A.C.C.P.E. (1926-2026) – Associação Casa-branquense de Cultura Physica e Esportes

Por Sérgio Argeu Scacabarrozzi

A A.C.C.P.E. – Associação Casa-branquense de Cultura Physica e Esportes é o mais antigo clube social e esportivo de Casa Branca. Foi fundado na década de 1920, quando alguns homens entusiastas de nossa cidade sentiram a necessidade de dotar a cidade de uma entidade esportiva que oferecesse aos casa-branquenses condições para a prática saudável do esporte. A primeira reunião com o objetivo de fundar esse clube aconteceu no dia 18/9/1926, em casa de Mário Guimarães. Essa reunião é historicamente considerada como a data da fundação oficial do clube Na reunião seguinte, acontecida em 07/10/1926, ficou decidido que esse receberia o nome de A.C.C.P – Associação Casabranquense de Cultura Physica, nome sugerido por Francisco Oliva, e que seria instalado no lugar conhecido como “Parque Municipal”, uma grande área pertencente à Prefeitura e cedido pela municipalidade especialmente para esse fim.



Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal registrou o recebimento de ofício da diretoria provisória da A.C.C.P., subscrito por João Horta de Macedo, informado como secretário da Sociedade de Cultura Physica, onde era solicitada a doação de terreno no Parque Municipal para o clube nascente e mais a importância de 5:000$000 para construir a piscina, ginásio, campo de tênis e praça de esportes.

Uma pessoa de destaque na fundação da A.C.C.P. foi o professor de ginástica da Escola Normal, Alberto Krum, homem de proa na educação em Casa Branca e que, além da A.C.C.P., participou da fundação de um clube de tênis, chamado Lawn Tênis Clube, que ficava no centro da cidade, próximo à Santa Casa (onde atualmente está a agência dos Correios, construída em 1972) e da Caixa de Socorros, entidade filantrópica destinada a auxiliar os pobres, que originaria mais tarde o Asilo de Inválidos. Era o professor Alberto Krum, a quem a A.C.C.P. muito deve, quem dava as aulas de ginástica no início das atividades do clube, quando não havia ainda nenhuma melhoria no lugar, apenas a boa vontade dos seus fundadores.



A ata de fundação da A.C.C.P., datada de 18/9/1926, registra a presença de: Mário Guimarães, João Horta de Macedo, Antonio de Carvalho, Alberto Krum, João Batista de Castro, Luís Gonzaga de Castro, W.B. Pessoa, Teófilo Siqueira, Aurélio Salotti, Artur de Carvalho e Antonio Teodorico Gomes. Nessa reunião foi constituída uma diretoria provisória, assim formada: Antonio Teodorico Gomes (presidente), Mário Guimarães (vice-presidente), Luís Gonzaga de Castro (1º. tesoureiro), Antonio Castro Carvalho (2º. tesoureiro), João Horta de Macedo (1º. secretário), Nelson Costa (2º. secretário), José Moffa (procurador).

A partir dessa reunião de 18 de setembro, a diretoria e os demais associados se dispuseram a trabalhar pela efetiva instalação da praça de esportes do novo clube, seja conseguindo recursos financeiros, seja aumentando o número de sócios.

Fotos: Sérgio Argeu Scacabarrozzi

A primeira diretoria

Em 5/12/1927 os sócios do novo clube reuniram-se no Cine Central para eleger a primeira diretoria efetiva da A.C.C.P. Os votos recaíram sobre os seguintes associados:

Presidente: Alberto Krum; Vice-Presidente: Mário Cardoso Guimarães; Secretário: Antonio Ribeiro Fialho; Tesoureiro: Antonio de Castro Carvalho; Diretor Técnico: Victor dos Santos Cunha; Comissão de Sindicância e Contas: Adolpho Fachitini, Triumpho Vasconcelos, João de Pádua Lima.

Os estatutos da A.C.C.P. foram aprovados em assembleia geral realizada em 15/3/1928, numa sala cedida pela Loja Maçônica “Trabalho, Honra e Caridade”, e publicados e registrados em cartório em 25/3/1928.



Em abril de 1928, o professor Antonio de Castro Carvalho solicitou sua exoneração do cargo de tesoureiro devido a mudança de residência para outro município. Foi substituído por José da Costa Júnior, em 18 de abril do mesmo ano.

Por falta de uma sede própria, as reuniões iniciais da diretoria e associados da A.C.C.P. aconteciam nos mais diversos lugares: nas residências dos sócios, no cinema, na Loja Maçônica, onde houvesse espaço e disponibilidade.

Para a construção da primeira piscina aconteceram muitos problemas com o empreiteiro contratado. A diretoria do clube lutava para que fosse dotado de completa infraestrutura e atendesse bem os associados, cujo número aumentava dia-a-dia. Em 1929 os sócios já se reuniam em sua sede localizada na Rua Coronel José Júlio, ao lado da Farmácia Musa, conforme descrevem as atas das reuniões daquele ano.