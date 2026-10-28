Moto é furtada e PM recupera o veículo no mesmo dia

Uma motocicleta furtada na tarde de terça-feira, dia 27, foi recuperada pela Polícia Militar na noite do mesmo dia, em Vargem Grande do Sul. A abordagem ocorreu por volta das 23h30, na Rua João Batista Toesca, onde uma mulher foi localizada com o veículo.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento para encontrar a motocicleta, furtada por volta das 18h20. O proprietário relatou aos policiais que uma mulher teria levado o veículo após pedir que ele a transportasse até o Motel Free para buscar um celular que havia deixado no local.

De acordo com o registro policial, as primeiras diligências não tiveram sucesso. As buscas continuaram até que os policiais localizaram a mulher na Rua João Batista Toesca. Ao perceber a aproximação da viatura, ela teria deixado a motocicleta na calçada e corrido para dentro de uma residência, de número 78, onde foi abordada.

Questionada pelos policiais, Isabela teria admitido que pegou a motocicleta, mas afirmou que pretendia devolvê-la em outro dia. Ela também declarou que mantinha um relacionamento com o proprietário havia dois meses.

Após a abordagem, a mulher foi encaminhada ao Posto de Pronto Atendimento para a elaboração de laudo médico e, posteriormente, ao plantão policial de São João da Boa Vista. Conforme o relato da corporação, após tomar conhecimento dos fatos, o delegado responsável determinou a elaboração do boletim de ocorrência policial (BOPC) de número QF7585.

A mulher foi liberada após prestar esclarecimentos, e a motocicleta foi devolvida ao proprietário.