Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Jairo Aparecido Anastácio, aos 65 anos de idade, no dia 16 de outubro. Residia na Vila Santa Terezinha; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Aparecida Masteguim Moraes, aos 94 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixou a filha Soliene; o genro Nenê; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Luís Ramos, aos 80 anos de idade, no dia 18 de outubro. Deixou filhos; netos; bisnetos e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Nélson Silva, aos 84 anos de idade, no dia 19 de outubro. Residia no Jardim Santa Marta; deixou a esposa Maria Terezinha da Silva; a filha Andréia; netos; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Rosângela Brunhara, a Rose como era conhecida, aos 69 anos de idade, no dia 19 de outubro. Deixou os filhos Wagner, Jéssica, Peterson, Tatiane, Robson e Anderson; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério da Saudade.
Faleceu José Batista Menino, aos 86 anos de idade, no dia 22 de outubro. José morava no Jardim Morumbi, deixa a esposa Tereza Cherubini Menino, os filhos Marcelo e Márcio, o neto Vitor e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Parque das Acácias.
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu o seminarista João Victor Spagnoli, aos 28 anos de idade, no dia 18 de outubro. João era seminarista do quarto ano da formação. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Dair Benedito, aos 66 anos de idade, no dia 20 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu Wilson José Costa, o Nenê Costa como era conhecido, aos 70 anos de idade, no dia 20 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Aloísio da Rocha, aos 90 anos de idade, no dia 15 de outubro. Deixou os filhos Cristiane, Mônica, Elton, Alan e Everton, genros e noras. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Gentil Braulino da Silva, aos 62 anos de idade, no dia 16 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Terezinha Adelina de Freitas da Silva, aos 80 anos de idade, no dia 16 de outubro. Era viúva de José Aguiar, deixou os filhos Anísio, Arinda, José Daniel, Ailton, Zilda, Sirlei, Sueli, Josué, Adilson, Adenilson e Rute, genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Luiz Antônio dos Santos, aos 56 anos de idade, no dia 16 de outubro. Deixou os filhos Luciana, Marcela, Carlos, Marco e Roberto, genros, noras, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Antônio Pedro Galante, o Pedrinho, aos 89 anos de idade, no dia 17 de outubro. Deixou as filhas Elaina, Raquel e Marisa, genros, netos e bisnetas. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Madalena dos Santos Vieira, aos 84 anos de idade, no dia 19 de outubro. Deixou os filhos Sérgio, Maria Luiza e Eliana, era também mãe de Roberto, Vera e Irene – já falecidos. Deixou ainda genros, nora, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 19, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Zuleide Guimarães Reis, aos 74 anos de idade, no dia 20 de outubro. Deixou os filhos Alex e Andrea, a nora Renata, e o neto Nicolas. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Maria Ofélia Conceição de Oliveira, conhecida por Nezinha, aos 91 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou os filhos Acácio, Wanderley, Sérgio e Maria, netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Antônio Luiz dos Santos, conhecido por Tubaca, aos 86 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou a esposa Nilda, os filhos Nilson, Nilton e Helton; a nora Paula; os netos Ruanza, Izabelle, Lucas e Adoni. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.