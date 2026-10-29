Novembro Azul abre agendamento para atendimentos

O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva da Prefeitura de Vargem Grande do Sul iniciou o agendamento para a campanha Novembro Azul, que será realizada no dia 7 de novembro, das 8h às 15h, em nove unidades de saúde do município. A campanha busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção de doenças e do diagnóstico precoce, especialmente do câncer de próstata.

Em Vargem Grande do Sul, a ação de Novembro Azul oferecerá testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição da pressão arterial, verificação da glicemia, avaliação de peso e altura, eletrocardiograma e consulta médica para solicitação de exames de rotina.

O agendamento deve ser feito presencialmente em uma das unidades participantes, mediante apresentação do Cartão SUS e de um documento oficial com foto.

Alerta

O câncer de próstata deve atingir 77.920 homens por ano no Brasil, em média, entre 2026 e 2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca). A doença, que está entre as mais frequentes na população masculina, pode evoluir sem apresentar sintomas nas fases iniciais, dificultando sua identificação.

Especialistas alertam que esperar o surgimento de sintomas para procurar atendimento pode fazer com que o diagnóstico ocorra em uma fase mais avançada, quando as possibilidades de tratamento curativo podem ser menores.

Entre os sinais que merecem investigação estão dificuldade para urinar, redução do jato urinário, necessidade de urinar com maior frequência e presença de sangue na urina. Essas manifestações, porém, também podem estar relacionadas a outras condições e não significam necessariamente a presença de câncer.