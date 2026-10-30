Curso profissionalizante no Fleming

Mario Poggio

Com a excelente notícia de que o Colégio Alexandre Fleming vai iniciar Curso de Farmácia, nos lembramos da atuação da professora Célia Maria Ranzani Avanzi, que inovou na escola.

A Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, alterada parcialmente pela Lei 7.044, de 18 de outubro de 1982, e vigente até a entrada em vigor da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, “fixou Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e deu outras providências”, de forma a incentivar o ministério de cursos profissionalizantes.

A professora Célia Ranzani, optou pela “Habilitação Básica em Saúde”, a cargo do enfermeiro e professor José Luiz Avanzi.

Atuante, o mestre José Luiz montou o “Programa de Educação e Saúde da Comunidade (PESCO)”, que motivou muitos estudantes a se tornarem “Profissionais de Saúde”.

Cumpre registrar que os alunos iam a campo para trabalhar e orientar sobre amamentação materna, divulgação da soja como alimento; vacinação de animais; etc…

Ainda, há que recordar que a professora Célia, também, promoveu as “Semanas Ruralistas” junto às alunas do Magistério, com o apoio de especialistas da Casa da Agricultura e os estágios rurais.

Foram bons incentivos ao ensino complementar da escola, que brevemente terá o Curso de Farmácia, para felicidade dos cidadãos vargengrandenses.