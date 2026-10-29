Ponte sobre o Rio Verde próxima à Praça da Bíblia é interditada

A Prefeitura Municipal informa que a ponte sobre o Rio Verde, localizada na Rua David Bedin Neto / Rua Santana, no cruzamento com a Avenida Evelyn Mendonça de Figueiredo, encontra-se temporariamente interditada por motivos de segurança.

A interdição foi necessária após a ocorrência de um processo erosivo que provocou o desmoronamento de parte do terreno junto à cabeceira da ponte, na margem direita do rio, possivelmente causado pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Segurança de todos exigiu a proibição

O Departamento de Obras da Prefeitura, juntamente com a Defesa Civil, realizará uma vistoria técnica para avaliar as condições estruturais da ponte, verificar a extensão dos danos e definir as intervenções necessárias à sua recuperação.

A ponte permanecerá interditada até a realização das avaliações técnicas e a confirmação das condições de segurança para sua liberação.

A Prefeitura orienta a população a respeitar a sinalização de interdição e a utilizar rotas alternativas.