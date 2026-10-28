Bíscaro e Isio Gabricho transformam paixão pelo rock em projeto

Criado em Vargem Grande do Sul, Aratrom já conta com quatro álbuns lançados e mantém a essência da dupla de fazer música pelo prazer de compor

A paixão pelo rock e pela música autoral é o que une Fernando Bíscaro e Isio Gabricho no Aratrom, projeto musical criado em Vargem Grande do Sul no final de 2016. O que começou de maneira despretensiosa se transformou em uma trajetória de dedicação à composição e à produção musical, que já reúne quatro álbuns lançados.

Conhecidos de longa data do cenário musical vargengrandense, Bíscaro é responsável pelos vocais, enquanto Isio assume as guitarras, os backing vocals e a produção musical. Com influências que vão do heavy metal tradicional ao pop, o Aratrom tem o rock como identidade e apresenta letras que abordam relacionamentos, superação e situações do cotidiano.

Início

A história do projeto começou antes mesmo de sua criação. Os músicos se conheceram em 2006, quando participaram juntos da banda Aeroplay, e mantiveram a amizade mesmo após o fim do grupo. Entre 2009 e 2012, chegaram a compor e gravar algumas músicas, mas foi no final de 2016 que a parceria ganhou um novo impulso.

Tudo começou com “Axelle”, composição de Bíscaro feita em 1998, durante sua passagem pela banda Mr. Jones. A música havia ficado conhecida na época e Isio decidiu resgatá-la ao montar um home studio em sua casa. Sem avisar o amigo, começou a produzir a faixa e convidou o músico Gabriel Barboza para gravar as guitarras.

Quando ouviu o resultado, Bíscaro ficou entusiasmado e gravou os vocais para finalizar a música. A experiência foi tão positiva que os dois começaram a compor novas canções e deram início ao Aratrom.

Álbuns

Em 2017, Bíscaro e Isio lançaram o primeiro álbum, Aratrom, com 13 faixas. O trabalho, porém, teve pouca divulgação, pois o objetivo da dupla nunca foi, inicialmente, conquistar espaço no mercado musical. A principal motivação era simplesmente criar e gravar músicas próprias, preservando a liberdade artística.

Em 2021, eles finalizaram Aratrom II, também com 13 faixas. Assim como o primeiro disco, o álbum permaneceu guardado e foi compartilhado principalmente com amigos e familiares. Somente em 2024 que os músicos decidiram disponibilizar os dois trabalhos nas plataformas digitais e no YouTube, permitindo que as composições chegassem a um público maior.

Em 2025 foi lançado Aratrom III, com 15 músicas. Já neste ano, Bíscaro e Isio apresentaram Matrix, o quarto álbum do projeto. A produção reúne 13 faixas e é considerada pelos integrantes o melhor trabalho realizado até agora.

Inspiração

As letras do Aratrom têm como principal inspiração as experiências pessoais dos músicos e os acontecimentos do cotidiano. De acordo com Bíscaro, as composições refletem os sentimentos vividos em cada momento, transformando situações difíceis em mensagens de superação. Um exemplo é a música “Dias de Luto”, inspirada em perdas familiares. “Todas as letras do nosso álbum novo, a gente fez conforme era o dia, era o momento”, afirmou. “A música nossa é um som de autoajuda”, classificou o vocalista.

Segundo Isio, as composições nasceram de situações reais vividas pela dupla. De acordo com ele, as músicas do trabalho mais recente foram criadas a partir de experiências acumuladas entre julho de 2025 e maio de 2026, período em que os acontecimentos do dia a dia serviram de inspiração para as letras. “Foram coisas que a gente foi vivendo no cotidiano e colocamos nas músicas”, frisou.

Canais Oficiais

Bíscaro e Isio seguem fazendo do rock uma forma de expressão e já deram início à produção de um novo disco. Quem quiser conhecer o trabalho do Aratrom pode ouvir as músicas dos quatro álbuns no Spotify e também no YouTube. Para acompanhar os lançamentos, conferir novidades e ficar por dentro dos próximos passos do projeto, basta seguir o perfil @aratromoficial no Instagram e a página oficial no Facebook.