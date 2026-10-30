Campeonato Municipal de Futebol já começou

O Departamento de Esportes e Lazer da prefeitura de Vargem Grande do Sul já deu a largada no Campeonato Municipal Amador de Futebol 2026. Em partidas realizadas na última quinta-feira, dia 29 de outubro, no Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana, o Esporte Clube Luiz Gama venceu o Palmeirinha Futebol Clube por 2 a 1 e o Santana Futebol Clube bateu o Unidos do XXI Futebol Clube por 4 a 3.

Ao todo, o torneio conta com 12 equipes divididas em dois grupos. No Grupo A estão o Esporte Clube Luiz Gama, Meninos do Botafogo, Parceria Futebol Clube, Shakhtar Dos Lek, Real Cearense Futebol Clube e Palmeirinha Futebol Clube. Já no Grupo B estão o Santana FC, Ajax Futebol Clube, Aliança Futebol Clube, Cohab Futebol Clube, Liverpool e Unidos do XXI.

Formato inédito

De acordo com o diretor de Esportes, André Leone, o campeonato este ano terá um formato inédito com partidas disputadas duas vezes por semana, em dois estádios diferentes. Às quintas-feiras, os jogos serão a partir das 18h, na Vargeana. Já aos domingos, as partidas acontecerão a partir das 14h, na Vargeana e também no Centro Educacional e Esportivo (CEE) José Cortez.

“Quero convidar vocês todos para prestigiar o nosso campeonato e os nossos jogadores. Esse ano, temos recorde de participação, são 12 equipes do nosso município que jogam por um só troféu”, afirmou em postagem nas redes sociais.

Jogos de domingo

Neste dia 1º de novembro, na Vargeana, às 14h, o Shaktar Dos Lek enfrenta o Parceria FC e às 16h, o Real Cearense joga contra o Meninos do Botafogo. Já no CEE José Cortez, o Cohab FC disputa o jogo com o Aliança FC e às 16h, Liverpool e Ajax FC se enfrentam.