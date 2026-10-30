Saiba o que irá funcionar no feriado de Finados

O Dia de Finados será celebrado nesta segunda-feira, dia 2 de novembro. A data é feriado nacional e a Gazeta de Vargem Grande procurou saber até que horário os supermercados deverão estar abertos e quais serviços de urgência e emergência funcionarão.
Os Supermercados Bella Vista, Santa Terezinha, Marin, Cesta Básica Padre Donizete, Nako e Santa Edwges abrirão das 7h00 às 12h00. O Supermercado Novo Milênio estará aberto das 8h00 às 12h00. O Supermercado Estrela, Palmiro e Peres Atacarejo terão expediente das 8h00 às 20h00. Supermercados União abrirá das 7h00 às 13h00; já o Supermercado Santa Marta estará fechado neste feriado e neste domingo, dia 1º atenderá das 7h00 às 12h00.
Os supermercados Santa Fé e Grick não tinham definido seus horários de atendimento até o fechamento desta matéria.
Prefeitura
Na segunda-feira, dia 2 de novembro, a coleta de lixo e limpeza pública serão realizadas normalmente e os serviços emergenciais como o Posto de Pronto Atendimento (PPA) Alfeu Rodrigues do Patrocínio e Guarda Civil Municipal também funcionarão normalmente.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) estará com uma equipe de plantão. Na Prefeitura Municipal será ponto facultativo e o expediente retornará nesta terça-feira, dia 3 de novembro.