Rota Mogiana inicia operação das rodovias da região neste domingo

A nova concessão da Rota Mogiana inicia sua operação neste domingo, dia 1º, com a transferência de aproximadamente 520 quilômetros de rodovias e acessos estaduais para a concessionária Rota Mogiana SPE S.A, que tem participação da Azevedo & Travassos, e o fundo MC Brazil, da Mubadala. O projeto do Governo de São Paulo, coordenado pela Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), prevê R$ 9,4 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos para modernizar a infraestrutura rodoviária das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, beneficiando cerca de 2,3 milhões de habitantes de 22 municípios, entre eles, Vargem Grande do Sul.

Com a efetivação do Termo de Transferência Inicial, a concessionária passa a ser responsável pela operação, conservação, monitoramento e atendimento aos usuários. A malha reúne 346 quilômetros anteriormente administrados pela Renovias e 174 quilômetros sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP).

De acordo com o governo de São Paulo, os investimentos começam na fase inicial da concessão. Para os dois primeiros anos, estão previstos R$ 544,2 milhões, destinados a intervenções como recuperação do pavimento, melhorias na sinalização e drenagem, manutenção de pontes e viadutos, adequação de defensas e iluminação viária. A operação também contará com serviços de atendimento 24 horas, incluindo guinchos, socorro médico, monitoramento por câmeras e centro de controle operacional.

Melhorias previstas

Entre as demandas existentes no edital do leilão, está a duplicação da rodovia entre Vargem Grande do Sul e São João da Boa Vista, que deve ser realizada em no máximo 7 anos. Ao longo do contrato, a Rota Mogiana prevê 217 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais e terceiras faixas e 86 quilômetros de novas vias marginais. O programa de investimentos contempla ainda 58 novas passarelas, 129 interseções, 24 obras de arte especiais, como pontes e viadutos, além da construção e adequação de 151 dispositivos de acesso.

Entre as intervenções estão as ampliações de capacidade na SP-340, entre Campinas e Mogi Guaçu, e na SP-350, entre Casa Branca, Itobi e São José do Rio Pardo. O projeto também prevê duplicações em outros corredores estratégicos e a implantação do contorno viário de Águas da Prata.

A concessão inclui melhorias para pedestres, ciclistas e passageiros do transporte coletivo, com 36,8 quilômetros de ciclovias e 135 pontos de ônibus. As ciclovias estão previstas na SP-107, nos municípios de Artur Nogueira, Holambra, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse, e na SP-342, em Águas da Prata.

Com a nova concessão, o sistema Ponto a Ponto de Jaguariúna será encerrado. A redução de 50% na tarifa do trecho amplia o benefício para todos os motoristas, sem necessidade de cadastro no antigo programa.

Renovias

A nova concessionária vai assumir rodovias que estavam até este sábado, dia 31 de outubro sob a responsabilidade da Renovias. A Renovias Concessionária S/A, que tem como acionistas o Grupo Encalso (60%) e o Grupo CCR (40%), iniciou suas operações em 15 de abril de 1998, administrando e operando a malha viária correspondente ao lote 11 do primeiro Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo.

Entre elas estão a que liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca).

De acordo com a Renovias, desde o início da sua concessão, 90,1 quilômetros de rodovias foram duplicados e outros 59 quilômetros receberam terceiras faixas. As intervenções incluíram ainda faixas de aceleração e desaceleração, pavimentação de acostamentos e implantação e remodelação de dispositivos de acesso e retorno.

As melhorias se estenderam a marginais, pontes, viadutos e passagens inferiores, além da construção de 10 passarelas. Ao longo da concessão, também foram realizados serviços de drenagem, sinalização, implantação de dispositivos de segurança e recuperação de Obras de Arte Especiais (OAEs), como pontes, passarelas, viadutos e galerias.

Entre as intervenções de maior porte está a duplicação da Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340). No trecho entre Aguaí, Casa Branca e Mococa, mais de 80 quilômetros foram duplicados. A rodovia também recebeu terceiras faixas em Campinas e dezenas de intervenções em dispositivos de retorno, pontes e trevos de acesso.

Na SP-342, entre São João da Boa Vista e Águas da Prata, foram duplicados 9,1 quilômetros, entre os kms 226 e 235,1, com implantação de viadutos, acessos, retornos e vias marginais. A rodovia também recebeu terceiras faixas e passarelas em outros trechos.

As melhorias alcançaram toda a malha administrada. Na SP-344, foram implantadas terceiras faixas e remodelados dispositivos; na SP-215, as intervenções incluíram terceiras faixas, acostamentos, passarela e três passagens inferiores em Vargem Grande do Sul; e, na SP-350, foram implantados acostamentos, terceiras faixas, dispositivos de acesso e entroncamento e passarelas.