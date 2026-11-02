Casa Dom Bosco promove bingo beneficente

A Casa Dom Bosco realizará no próximo sábado, dia 7 de novembro, um bingo beneficente no salão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, em Vargem Grande do Sul. O evento terá início às 19h30, com cartelas no valor de R$ 10,00.

Entre os prêmios anunciados estão R$ 1.500,00 no bingão e R$ 500,00 no binguinho, além de outros prêmios.

Durante o evento, haverá praça de alimentação com batata frita, espetinhos, pastéis, crepes e bebidas.

A renda arrecadada contribuirá com os projetos da Casa Dom Bosco, que atende crianças e adolescentes. A iniciativa busca reunir a comunidade em uma atividade de lazer e solidariedade.