Evento celebra gastronomia e turismo nos 155 anos de Grama

São Sebastião da Grama recebe, no dia 7 de novembro, a partir das 9h, ao lado do Bar do Carlão, o Festival do Vale da Grama: Gastronomia, Café e Turismo. O evento gratuito reúne produtores, empreendedores e visitantes para valorizar os produtos locais, a cafeicultura, a gastronomia e o potencial turístico da região.

A programação contará com palestras, apresentação de roteiros turísticos, Cozinha Show do Sebrae, festival de alimentos e bebidas, degustação de cafés, expositores da Expovale, feirinha do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) e visitas ao Museu Municipal.

A iniciativa é realizada em parceria entre o Sebrae, a Prefeitura, Associação de Cafeicultores do Vale da Grama, Acigra, Sindicato Rural, Faesp/Senar, Instituto Federal e Sicredi com o objetivo de fortalecer os pequenos negócios, incentivar o empreendedorismo e ampliar as oportunidades de geração de renda e desenvolvimento econômico regional.

Programação

As atividades começam com o painel “Turismo que Gera Negócios”, seguido dos lançamentos do Portal/Página Digital e do Guia/Mapa Turístico do Vale da Grama, apresentados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) Campus São João da Boa Vista. A programação também contempla a apresentação dos Roteiros Vulcânicos, iniciativa que contribui para ampliar a visibilidade dos atrativos e das experiências turísticas da região.

Ao meio-dia, o público poderá participar de um almoço de networking com foco na valorização da gastronomia local, favorecendo a troca de experiências e a aproximação entre empreendedores, produtores e demais agentes envolvidos no desenvolvimento territorial.

A partir das 13h, o Festival de Alimentos e Bebidas ampliará as experiências oferecidas aos visitantes. Entre as atrações está a Cozinha Show Sebrae, com chefs convidados e demonstrações culinárias que destacam ingredientes e produtos regionais. O espaço pretende evidenciar possibilidades de utilização da produção local na gastronomia, aproximando o público dos sabores e das técnicas que conferem identidade à culinária do território.



Outro destaque será o Espaço IG Vale da Grama / Café do Território Vulcânico, dedicado a degustações e experiências relacionadas aos cafés produzidos na região. A proposta é valorizar a qualidade e a identidade da cafeicultura local, aproximando os consumidores dos produtos e das histórias de quem trabalha para fortalecer esse importante segmento da economia regional.



A programação inclui ainda a Feirinha do Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que dará visibilidade às iniciativas desenvolvidas no âmbito da educação empreendedora, além de visitas monitoradas ao Museu Municipal. As atividades ampliam as possibilidades de interação com a cultura, a história e os atrativos locais, integrando diferentes públicos à celebração.

O festival é aberto ao público e será uma oportunidade para conhecer e prestigiar os produtos, os sabores e as experiências que representam a identidade do Vale da Grama.