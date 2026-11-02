Vargem Grande inicia preparativos do Natal

A programação natalina de Vargem Grande do Sul será realizada entre 14 e 21 de dezembro, conforme adiantou a prefeitura em suas redes sociais. O Natal Encantado em Vargem Grande do Sul será realizado pelo Departamento Municipal de Cultura e Turismo em parceria com a Associação Comercial e Industrial (ACI) e promete um momento especial para celebrar a magia do Natal e espalhar alegria, esperança e união por toda a cidade.

Em 2025, a programação de Natal incluiu a visita do Papai e da Mamãe Noel na casa do Departamento Municipal de Educação, a decoração da Praça Capitão João Pinto Fontão e rua do Comércio, apresentações e uma feira gastronômica e de artesanato.