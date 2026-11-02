Apresentação especial celebrará 20 anos do Guri em Vargem

Um dos maiores projetos do Estado de São Paulo de fomento à música, o Projeto Guri celebra 20 anos de atuação em Vargem Grande do Sul em 2026. Para festejar esse marco, a prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, prepara uma noite especial em comemoração às duas décadas do polo do projeto no município.

A apresentação será realizada no dia 5 de dezembro, às 19h30, no Clube Vargengrandense, reunindo os alunos do Guri, que desenvolvem suas atividades na Escola de Música Manoel Martins. De acordo com a postagem feita pela prefeitura em suas redes sociais, será uma oportunidade para prestigiar o talento dos alunos e celebrar a trajetória de um projeto que, ao longo desses 20 anos, tem contribuído para a formação de novos músicos e para o fortalecimento da cultura no município.

Em Vargem Grande do Sul, as aulas do Projeto Guri são ministradas na Escola de Música Manoel Martins, à rua Prudente de Moraes, 675, no Centro.

Ao longo de seus 20 anos no município, o Guri ampliou significativamente seu alcance. Em 2010, devido à grande procura, passou a funcionar de terça a sexta-feira, em período integral, expandindo sua oferta de cursos para incluir viola caipira, violão, tuba e iniciação musical para crianças de 6 a 9 anos, tornando-se um dos maiores da Regional de São Carlos.