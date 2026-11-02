Embriagado, homem ameaça esposa e PM e é preso em Vargem

Um homem foi preso em flagrante por ameaça e violência doméstica na noite de domingo, 1º de novembro, na Rua Petrópolis, em Vargem Grande do Sul. A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 20h10, a partir do chamado de uma vizinha da vítima.

A solicitante informou que a mulher estaria trancada no banheiro, com medo do marido, junto com a filha de oito anos, que é autista. Quando a equipe, formada pela cabo Mariana e pelo soldado Emiliano, chegou ao local, encontrou as duas escondidas dentro do carro da vizinha. Segundo o relato, o homem havia chegado da rua embriagado e agressivo.

A mulher contou aos policiais que acabara de receber ameaças dele por meio de um aplicativo de celular e que temia pela própria vida e pela da filha. Disse ainda que, em outras ocasiões, ele a ameaçou com uma faca, afirmando que, se fosse preso, seria “por fazer o que tinha vontade”. Segundo ela, já havia sido agredida por ele no passado, em outra cidade, a ponto de precisar ficar internada. Mesmo assim, voltou a viver com ele e a medida protetiva acabou descumprida.

Questionada se queria processá-lo, ela respondeu que sim, porque, em suas palavras, ele iria tirar sua vida.

Ao entrar na casa, os policiais encontraram o homem na cozinha. Alterado, ele disse que não sairia do local porque não era ladrão e passou a ameaçar o soldado Emiliano, afirmando que o conhecia, sabia onde ele morava e que, se fosse preso, o procuraria quando saísse. Ele desobedeceu às ordens durante a abordagem e resistiu, mas foi possível realizar a busca pessoal, na qual nada de ilícito foi encontrado.

Segundo a Polícia Militar, foi necessário o uso da força para algemá-lo, por causa do estado agressivo e do porte físico do homem. A equipe contou com o apoio da viatura do CGP-4, tripulada pelo 2º sargento Dos Santos e pelo soldado Batista.

O homem recebeu voz de prisão por ameaça e violência doméstica e foi levado ao Pronto Atendimento para exame médico. Em seguida, foi apresentado no plantão policial de São João da Boa Vista, onde a delegada de plantão Brenda Krysley Serafim mandou registrar o caso e ratificou a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado à cadeia pública de São João da Boa Vista e permanece à disposição da Justiça.