Classificados

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São Sebastião da Grama: 155 anos entre café, fé e boa mesa
Houve um tempo em que o lugar onde hoje está São Sebastião da Grama era apenas sertão, mata virgem fechada e silêncio. Em 1871, duas famílias vindas de Minas, as de Manoel Camilo e José Camilo, viram ali solo...