Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Vanderlei Lodi

Faleceu Vanderlei Lodi, aos 74 anos de idade, no dia 27 de outubro. De conhecida família vargengrandense, Vanderlei ficou muito conhecido pela sua profissão de pedreiro, ofício que exerceu na maior parte de sua vida. Ele residia na Chácara Fortaleza na Vila Polar, deixa companheira e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Rosa Maria Nhola

Faleceu Rosa Maria Nhola em Campinas, aos 68 anos de idade, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro. Rosa residiu em Vargem Grande do Sul por muitos anos, atualmente morava em Campinas.

Em Vargem Grande teve loja infantil na Rua José Bonifácio próxima à Gol, também foi cerimonialista. Ela deixa as filhas Carolina e Ellen, o irmão João Lucas e demais familiares. Seu velório foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade, e seu corpo seguiria para cremação no Complexo Memorial Hortolândia São Paulo.

Faleceu Neusa Aparecida Cardoso, aos 66 anos de idade, no dia 25 de outubro. Neusa residia no Jardim São Luís, deixa filha, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26 de outubro, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Miguel Ramos, conhecido por Miguel da Ambulância, aos 88 anos de idade, no dia 26 de outubro. Miguel morava no Jardim Fortaleza, era viúvo, deixa os filhos Jesuel, Elizabete, Cleodete, Marilene, José Roberto e Ana Lúcia, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 26, no Cemitério da Saudade

Faleceu Darci Bernardi Fortini, aos 96 anos de idade, no dia 26 de outubro. Darci deixa filhos, netos, bisnetos, cuidadoras e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Helena Maria dos Santos, aos 62 anos de idade, no dia 26 de outubro. Helena residia na Vila Santana, deixa os filhos Sandro, Carlos, Henrique e Wellinton, nora, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 27, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luiza Apparecida de Almeida Saggioratto, aos 85 anos de idade, no dia 27 de outubro. Luiza morava no Centro, deixou os filhos Solange, Sueli, João Carlos e Sibele, genros, nora, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Tereza Soares Brun, aos 97 anos de idade, no dia 28 de outubro. Maria Teresa deixa filha, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Olene Macedo Gutierres, conhecida por dona Nenê, aos 83 anos de idade, no dia 29 de outubro. Olene residia no Centro, deixa os filhos Ana Cecília, Ângela Maria e Marcos Celso, nora, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jonathan Vasconcelos Filho, conhecido por Baiano, aos 33 anos de idade, em Sorocaba, onde residia, no dia 28 de outubro. Jonathan deixa os pais Maria Jhocelia e José Cândido, a esposa Naiara, o filho Bernardo, irmãos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Nair Galbier Carderari, aos 89 anos de idade, nesta quinta-feira, dia 29 de outubro. Nair deixa filhas, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Miguel Pereira aos 100 anos de idade, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro. Miguel deixa a esposa Maria, filhos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Fotos: Arquivo Pessoal

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Anésio Trevizan, aos 84 anos de idade, no dia 25 de outubro, em São Sebastião da Grama. Seu sepultamento foi realizado no dia 25, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Thereza Braz de Andrade, aos 85 anos de idade, no dia 27 de outubro. Maria Thereza era mãe de Maurício e João de Andrade. Seu sepultamento foi realizado no dia 28, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Donizete Aparecido Nunes, conhecido por Zetão Carreiro, aos 70 anos de idade, no dia 29 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no dia 30, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Domingas de Moraes, aos 88 anos de idade, no dia 23 de outubro. Maria deixa as filhas Roseli e Sandra, os genros Lindomar e Aparecido, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Valdemir Pedro Braçale, conhecido por Ninga, aos 80 anos de idade, no dia 24 de outubro. Valdemir deixa a esposa Teresa Rodrigues Braçale, os filhos Marcos e Matheus, as noras Denise e Marcela, os netos Beatriz, Gabriela, Cauã, Vitor e demais familiares.

Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Alessandro Marcos Ribeiro, conhecido por Nami, aos 50 anos de idade, no dia 29 de outubro. Alessandro era filho de Armando Ribeiro. Ele deixa a mãe Vilma Vasconcelos Ribeiro, a esposa Eliandra, o filho Lucas, as enteadas Kelly, Fernanda, Ana Cláudia e Franciscarla, os irmãos Eduardo e Fabiana, netos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 30 no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Fotos: Arquivo Pessoal