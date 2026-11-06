A Prefeitura de Itobi, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente, instalou placas de identificação em árvores de pau-brasil, espécie nativa da Mata Atlântica e de importância histórica, cultural e ambiental.
A iniciativa busca valorizar o patrimônio natural do município, ampliar a conscientização ambiental e facilitar o reconhecimento das espécies arbóreas presentes nos espaços públicos.
Além de simbolizar parte da história brasileira, o pau-brasil contribui para a preservação da biodiversidade, oferecendo abrigo e recursos para a fauna e auxiliando no equilíbrio dos ecossistemas.
A ação integra as iniciativas municipais de educação ambiental e incentivo à preservação das árvores.
Árvores de pau-brasil estão com placas de identificação em Itobi
A Prefeitura de Itobi, através do Departamento Municipal de Meio Ambiente, instalou placas de identificação em árvores de pau-brasil, espécie nativa da Mata Atlântica e de importância histórica, cultural e ambiental.