Biblioteca Municipal recebe novos livros para seu acervo

A Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto recebeu um kit de livros do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (Siseb), com obras de autores nacionais e materiais pedagógicos que ampliam o acervo disponível à população.

Em vídeo divulgado nas redes sociais da prefeitura, o diretor de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, e a primeira-dama Micaela Garcia apresentaram os novos títulos e explicam que a biblioteca foi contemplada por atender aos critérios exigidos pelo programa.

“A Biblioteca Victor Lima Barreto é a nossa ‘menina dos olhos’. É uma biblioteca viva e estamos aqui vendo o prestígio do diretor Lucas, que recebeu do Estado, pelo Siseb, toda essa coleção de livros de autores nacionais”, comentou Micaela. Ela também destacou a importância dessas obras para as crianças. “A gente tem um material em primeira mão, livros que estão sendo lançados agora nas editoras e nós já temos aqui na nossa biblioteca”, afirmou.

Lucas agradeceu o apoio do prefeito Celso Ribeiro. “Ele tem investido na biblioteca, na Cultura e esses novos livros são fruto desse trabalho, desse investimento”, disse. O diretor explicou que o Siseb trabalha com foco em livros pedagógicos, em especial para a primeira infância. Ele informou que essa é a segunda vez em 2026 que Vargem é contemplada pelo programa. “Foi uma bênção para nós, mas a gente só é contemplado porque a nossa biblioteca se adequa aos critérios, por ser uma biblioteca ativa. Nós temos a Hora do Conto, temos a Brinquedoteca, que foi algo que a gente conseguiu no ano passado com o Celso, e agora também recebendo esses kits, que são muito importantes porque a gente pode atualizar o nosso conteúdo aqui e, principalmente, beneficiar a população”, destacou o diretor de Cultura.

Ele ainda agradeceu a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado que atendeu Vargem e aproveitou para convidar a população a frequentar a biblioteca. “Precisamos contar com a participação de toda a população para visitar a nossa biblioteca e também poder usufruir desses produtos”, destacou.

Ao final, Lucas e Micaela também agradeceram aos voluntários que realizam a Hora do Conto na biblioteca, conduzida por Rose Lodi, que no momento da gravação do vídeo divertiam e encantavam crianças e suas mães que ali estavam. “A gente espera vocês aqui na biblioteca, esse lugar lindo e gostoso, calmo, para relaxar um pouco durante o dia”, finalizou Micaela.