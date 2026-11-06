Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores do Jd. Iracema, na Rua José Schiavo, na tarde de segunda-feira, dia 2 de novembro.
A reportagem da Gazeta de Vargem Grande teve acesso a um vídeo onde aparece um jacaré, que provavelmente habitava as lagoas existentes próximas às margens do Rio Verde, onde a prefeitura municipal vai construir a nova barragem que irá fazer parte do Parque Águas do Rio Verde.
O animal foi encontrado em um terreno baldio onde um morador fazia limpeza do local.
A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada, o animal foi capturado e deve ser devolvido ao seu habitat.
Jacaré é capturado em terreno no Jd. Iracema
Um fato inusitado chamou a atenção dos moradores do Jd. Iracema, na Rua José Schiavo, na tarde de segunda-feira, dia 2 de novembro.