Foi preso após agredir mulher e a ameaçar com faca

Um homem foi preso em flagrante na noite de sábado, 31 de outubro, suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar por volta das 20h36, na Rua José Domingos dos Santos Neto, e envolveu violência doméstica, ameaça e danos.

Segundo o boletim, a mulher relatou aos policiais que o companheiro quebrou vários móveis da casa onde moravam, deu um tapa em seu rosto e, armado com uma faca, ameaçou matá-la. Ela contou que saiu para a rua em busca de ajuda, mas foi seguida pelo homem, que continuava com a faca e repetia que iria matá-la.

Moradores que presenciaram a cena intervieram para defender a vítima e atingiram o suspeito com pauladas, socos e chutes. Depois disso, ele deixou o local.

Com as características do homem em mãos, a equipe da Rádio Patrulha iniciou diligências e o localizou em outra rua do mesmo bairro. Ele foi abordado e submetido a revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Questionado sobre os fatos, não prestou esclarecimentos. Os policiais deram voz de prisão pelo crime de violência doméstica.

O suspeito e a vítima foram levados ao Posto de Pronto Atendimento local e à UPA de São João da Boa Vista para receber atendimento médico e ter laudos emitidos.

A ocorrência foi apresentada no plantão policial de São João da Boa Vista, onde o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e registrou o caso como violência doméstica, danos e ameaça.

O atendimento contou com o apoio de outras duas viaturas da Polícia Militar, que auxiliaram no local dos fatos e na condução dos envolvidos.